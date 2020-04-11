Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 10 апреля

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ЗАБОЛЕЛИ 2511 ЧЕЛОВЕК. За сутки было зафиксировано 308 новых случаев. Разбивка по областям (подробнее).

2. ПЕРВЫЕ ДВА СЛУЧАЯ КОРОНАВИРУСА ЗАФИКСИРОВАНЫ В НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ — МИНЗДРАВ. В Николаевской области, где ранее не фиксировали ни одного случая коронавируса, заболели украинцы, которые вернулись из Польши (подробнее).

3. СПАСАТЕЛИ ЛИКВИДИРУЮТ МАСШТАБНЫЙ ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ: ФОТОРЕПОРТАЖ. В Чернобыльской зоне сегодня спасатели продолжают тушение пожара на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами (подробнее).

4. КАРАНТИН. КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ ПОЛОЖЕНИИ — ПОЛИЦИЯ. Решения комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ограничению свободы передвижения граждан носят рекомендательный характер, поскольку комендантский час возможен только при условии введения чрезвычайного положения (подробнее).

5. В ГБР ОТВЕТИЛИ АВАКОВУ: БАБИКОВ НЕ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МАЙДАНА. Первый заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков, которого ранее глава МВД Арсен Аваков обвинил в "инспирировании" дела против экс-депутата Татьяны Черновол, не принимает решений по делам, связанным с Майданом (подробнее).

6. ЗЕЛЕНСКИЙ ОТВЕТИЛ НА ПЕТИЦИЮ С ТРЕБОВАНИЕМ ВЕРНУТЬ СУПРУН В МОЗ. Президент Владимир Зеленский в ответ на петицию с требованием вернуть Уляну Супрун на должность главы Минздрава отметил, что министром здравоохранения решением Рады назначен Максим Степанов (подробнее).

7. США СТАНОВЯТСЯ ЭПИЦЕНТРОМ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА. США обошли Италию по количеству умерших от коронавируса. За минувшие сутки там зафиксировали 2035 смертей. Всего, по состоянию на 11 апреля, в США от COVID-19 умерли 18870 человек. В Италии — 18849 (подробнее).

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