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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 10 августа

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 10 августа - Фото
Сбитый российский самолет (иллюстративное фото – Командование ВС ВСУ)

1. В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА НОЧЬ ОТ РОССИЙСКИХ ОБСТРЕЛОВ ПОГИБЛИ 13 ЧЕЛОВЕК – ФОТО. Российские оккупанты устроили массированный обстрел Днепропетровской области в ночь на 10 августа, погибли 13 человек (подробнее).

2. РАДА ПРОДЛИТ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, СТОИТ ТАКЖЕ ОЖИДАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ МОБИЛИЗАЦИИ – НАРДЕП. Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что на ближайшем заседании Верховная Рада продолжит военное положение. Также стоит ожидать указа о продолжении всеобщей мобилизации (подробнее).

3. У РОССИЙСКОЙ АРМИИ МИНУС ДЕВЯТЬ САМОЛЕТОВ ПОСЛЕ УДАРОВ ПО АВИАБАЗЕ В КРЫМУ. За минувшие сутки россияне потеряли еще 160 человек личного состава убитыми, а также лишились сразу девяти самолетов, сообщается в сводке потерь армии РФ, опубликованной Генштабом ВСУ (подробнее).

4. ДАНИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ПРОЕКТУ ДЖОНСОНА ПО ВСУ. Дания направит 130 армейских инструкторов в Великобританию, где союзники обучают тысячи украинских новобранцев военному делу, а также будет обучать бойцов сил обороны Украины и у себя на полигонах (подробнее).

5. ГЕРМАНИЯ УСИЛИЛА ВСУ ЕЩЕ ЧЕТЫРЬМЯ "ГЕПАРДАМИ", ОТСЫПАВ ПОЧТИ 50 000 СНАРЯДОВ К НИМ. Вооруженные Силы Украины получили от Германии еще четыре зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard (подробнее).

6. ВСУ УДАРИЛИ ПО МОСТУ В РАЙОНЕ КАХОВСКОЙ ГЭС. ТЕПЕРЬ АРМИЯ РОССИИ НЕ МОЖЕТ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ. Украинские военные нанесли удар по мосту возле ГЭС в Новой Каховке, сделав невозможным его использование (подробнее).

7. ЗАПРЕТ НА ВЫДАЧУ ШЕНГЕНСКИХ ВИЗ РОССИЯНАМ МОЖЕТ ВОЙТИ В СЕДЬМОЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ ЕС – DW. Прекращение выдачи шенгенских виз россиянам начали обсуждать в ЕС. Запрет может войти в новый, седьмой, пакет санкций против России (подробнее).

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Вадим Ребрина
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