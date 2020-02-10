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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 10 февраля

Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 10 февраля - Фото
10.02.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ СОСТОЯЛОСЬ ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ ОСКАР. Лучшим фильмом названы "Паразиты", лучшим режиссером - снявший их Пон Джун-хо. Хоакин Феникс стал лучшим актером за роль Джокера, Рене Зеллвегер - лучшей актрисой за роль Джуди Гарленд (подробнее).

2. ПРЕЕМНИЦА МЕРКЕЛЬ НЕ БУДЕТ КАНДИДАТОМ В КАНЦЛЕРЫ ГЕРМАНИИ. Аннегрет Крамп-Карренбауэр решила отказаться от поста председателя ХДС и от канцлерских амбиций, Меркель просит ее остаться министром обороны (подробнее).

3. ИНФЛЯЦИЯ В УКРАИНЕ ПРОДОЛЖАЕТ ЗАМЕДЛЯТЬСЯ. В январе рост цен в годовом измерении замедлился до 3,2%, по сравнению с декабрем 2019 года инфляция составила 0,2%. На потребительском рынке больше всего подорожали овощи, а одежда и обувь подешевели (подробнее).

4. НАФТОГАЗ ГОТОВИТ НОВЫЕ ИСКИ ПРОТИВ РФ И ГАЗПРОМА. Речь идет о потерянных активах в Крыму и о возможности нового антимонопольного разбирательства. Сумма компенсаций по Крыму может составить около $8 млрд (подробнее).

5. МАРШ В ОККУПИРОВАННЫЙ КРЫМ АНОНСИРОВАН НА 3 МАЯ. Нардеп Мустафа Джемилев рассказал, что акция будет ненасильственной и направлена на возвращение Крыма. Он не исключил арестов и провокаций со стороны оккупантов (подробнее).

6. ВЫБРАНЫ СТАРТАПЫ ДЛЯ ГОСПОДДЕРЖКИ, ИМ ВЫДЕЛЯТ 9 МЛН ГРН. Seed гранты получат разработчики уже созданных продуктов, pre-seed гранты предоставят разработчикам идей на стадии создания продукта. Победителями стали восемь стартапов (подробнее).

7. ДЕЛО ОБ УГРОЗАХ ЗЕЛЕНСКОМУ: ЗВЕРОБОЙ ИЗБРАЛИ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ. Волонтер Елена Беленькая должна дать личное обязательство и носить электронный браслет. Она отрицает угрозы в адрес президента в видео, записанном вместе с нардепом Софией Фединой, и говорит о нарушении права на свободу слова (подробнее).

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