Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 12 декабря

1. РОССИЯ РАСШИРИЛА САНКЦИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ. В санкционный список страны-агрессора попали фракция Слуга народа и руководство Рады. МИД выразил протест. У Зеленского шаг РФ назвали "нелепым, неадекватным и глупым". (подробнее)

2. ВЕРХОВНЫЙ СУД США ОТКАЗАЛ ТЕХАСУ. Победа Байдена в штатах Мичиган, Висконсин, Пенсильвания и Джорджия не будет оспорена. (подробнее)

3. ТАТАРОВ ПОДАСТ В СУД НА СЫТНИКА. Директор НАБУ Артем Сытник подтвердил, что заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову было подписано подозрение, но его не вручили из-за того, что генпрокурор Ирина Венедиктова сменила всех прокуроров в деле. (подробнее)

4. СЕНАТ США ПРИНЯЛ ОБОРОННЫЙ БЮДЖЕТ. Президент Дональд Трамп грозился ветировать этот бюджет на 2021 год. В нем заложены $250 млн помощи Украине. (подробнее)

5. УКРАИНА ПОЛУЧИТ $300 МЛН ОТ ВСЕМИРНОГО БАНКА. Всемирный банк предоставит Украине кредит для борьбы с экономическими последствиями COVID-19 и предотвращения бедности среди миллиона украинцев. (подробнее)

6. В США ОДОБРИЛИ ВАКЦИНУ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА. В США одобрена к применению вакцина от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Теперь ее можно будет распространять на территории страны. (подробнее)

7. В КИЕВЕ ОТКРЫЛИ АНДРЕЕВСКУЮ ЦЕРКОВЬ. В столице официально открыли Андреевскую церковь, которую реставрировали 11 лет. Для посетителей памятник архитектуры станет доступен с 15 декабря. (подробнее)

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