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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 12 января

12.01.2021, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 12 января - Фото

1. КОРОНАВИРУС. ЗА СУТКИ В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 5000 НОВЫХ СЛУЧАЕВ, БОЛЬШЕ ВСЕГО В КИЕВЕ. Вчера, 11 января, в Украине выявили 5 116 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 4 288), выздоровели 15 951 пациентов (сутками ранее – 4 819) (подробнее).

2. ЯНВАРСКИЙ ЛОКДАУН. РАБОТОДАТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ 650 МЛН ГРН НА ВЫПЛАТУ ПОСОБИЙ. Всего было подано почти 7000 пакетов документов на помощь для более 163 000 человек (подробнее).

3. УКРАИНА ПОТЕРЯЛА ЗА ГОД $7 МЛРД ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ. РОССИЯ ОСТАЕТСЯ В ТРОЙКЕ ПАРТНЕРОВ. Внешний товарооборот Украины по итогам 2020 года составил $103 млрд, что на $7 млрд меньше показателя 2019 года (подробнее).

4. "СУДЬЮ АНТИКОРСУДА ЗАПУГАЛИ ЧЕРЕЗ ВСП". ШАБУНИН ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ ВОВК СНОВА ИЗБЕЖАЛ СУДА. В Центре противодействия коррупции считают, что недавно принятые решения Высшего антикорсуда по делу Окружного админсуда Киева и его председателю Павлу Вовку связаны с открытым дисциплинарным производством против судьи ВАКС Андрея Бицюка (подробнее). 

5. ЕВРОПА ГОТОВИТСЯ К МОРОЗАМ: ЦЕНА НА ГАЗ БЬЕТ РЕКОРДЫ, ГТС УКРАИНЫ НЕДОЗАГРУЖЕНА. Цена газа на голландском хабе TTF (контракт "на сутки вперед") с поставкой во вторник выросла до $284 за тысячу кубометров после предыдущего пика в $258 с поставкой в понедельник (подробнее).

6. ВАКЦИНА КОМПАНИИ SINOVAC ПРИЕДЕТ В УКРАИНУ УЖЕ В МАРТЕ: ОЖИДАЕТСЯ ПОСТАВКА 5 МЛН ДОЗ. Группа фармкомпаний Лекхим подписала с китайской компанией Sinovac Biotech договор на поставку в Украину 5 млн доз антикоронавирусной вакцины. Поставка запланирована в первом полугодии этого года (подробнее).

7. С 16 ЯНВАРЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ: ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА. Языковой омбудсмен Тарас Креминь опубликовал алгоритм действий в случае отказа в обслуживании на украинском языке (подробнее).

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Вадим Ребрина
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