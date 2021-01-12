Коронавирус. За сутки в Украине выявили более 5000 новых случаев, больше всего в Киеве
Вчера, 11 января, в Украине выявили 5 116 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 4 288), выздоровели 15 951 пациентов (сутками ранее – 4 819). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Среди заболевших 131 ребенок и 309 медиков. Госпитализированы 1 092 пациентов (сутками ранее – 1 372).
Скончались 184 заболевших (сутками ранее – 68).
Официально за 11 января сделано 41 682 тестов на коронавирус (16 061 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 23 873, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 17 809.
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Полтавской, Запорожской, Одесской и Львовской областях.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 124 430 заболевших COVID-19. 812 368 из них выздоровели, 20 019 – умерли. Проведено более 5,8 млн тестов.
Данные по областям:
Киев – 898 новых случаев;
Полтавская – 520;
Запорожская – 463;
Одесская – 315;
Львовская – 312;
Черкасская – 306;
Киевская – 284;
Харьковская – 275;
Днепропетровская – 267;
Черновицкая – 184;
Донецкая – 160;
Сумская – 152;
Закарпатская – 134;
Ровенская – 132;
Винницкая – 121;
Волынская – 99;
Тернопольская – 83;
Кировоградская – 76;
Херсонская – 73;
Житомирская – 72;
Ивано-Франковская – 66;
Николаевская – 52;
Луганская – 47;
Хмельницкая – 18;
Черниговская – 7.
- С 8 по 24 января в Украине действует жесткий карантин. В Минздраве разъяснили, чем нельзя торговать в магазинах.
- 9 января Степанов заявил, что на этой неделе прогнозируется рост заболеваемости COVID-19.
Читайте также: Индонезия одобрила вакцину, которую заказала и Украина. Промежуточная эффективность – 65%
Комментарии