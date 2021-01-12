Коронавирус. За сутки в Украине выявили более 5000 новых случаев, больше всего в Киеве

Вчера, 11 января, в Украине выявили 5 116 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 4 288), выздоровели 15 951 пациентов (сутками ранее – 4 819). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди заболевших 131 ребенок и 309 медиков. Госпитализированы 1 092 пациентов (сутками ранее – 1 372).

Скончались 184 заболевших (сутками ранее – 68).

Официально за 11 января сделано 41 682 тестов на коронавирус (16 061 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 23 873, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 17 809.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Полтавской, Запорожской, Одесской и Львовской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 124 430 заболевших COVID-19. 812 368 из них выздоровели, 20 019 – умерли. Проведено более 5,8 млн тестов.

Данные по областям:

Киев – 898 новых случаев;

Полтавская – 520;

Запорожская – 463;

Одесская – 315;

Львовская – 312;

Черкасская – 306;

Киевская – 284;

Харьковская – 275;

Днепропетровская – 267;

Черновицкая – 184;

Донецкая – 160;

Сумская – 152;

Закарпатская – 134;

Ровенская – 132;

Винницкая – 121;

Волынская – 99;

Тернопольская – 83;

Кировоградская – 76;

Херсонская – 73;

Житомирская – 72;

Ивано-Франковская – 66;

Николаевская – 52;

Луганская – 47;

Хмельницкая – 18;

Черниговская – 7.

Читайте также: Индонезия одобрила вакцину, которую заказала и Украина. Промежуточная эффективность – 65%

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.