Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 13 июля

1. ГЕРМАНИЯ ПЕРЕДАСТ УКРАИНЕ 30 ТАНКОВ GEPARD, 54 БТР M113, САУ PZH 2000, РСЗО И ПВО — СПИСОК. Германия передаст Украине 30 зенитных танков Gepard, 54 бронетранспортера M113, три самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000, а также другое вооружение (подробнее).

2. "КАЗАЧОК" УЖЕ НИКУДА НЕ ЛЕТИТ. ЕВРОПА ВЫБРОСИЛА РОССИЮ ИЗ ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МАРСА. Европейское космическое агентство приняло решение полностью отказаться от ранее приостановленного сотрудничества с Роскосмосом по программе исследования Марса ExoMars-2022 (подробнее).

3. ГЕРМАНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ПРЕКРАТИТ ЗАКУПАТЬ РОССИЙСКИЙ УГОЛЬ 1 АВГУСТА, А НЕФТЬ – С 31 ДЕКАБРЯ. Германия полностью прекратит закупать российский уголь с 1 августа, а российскую нефть – с 31 декабря, заявил заместитель министра финансов Германии Йорг Кукис (подробнее).

4. ИРАН УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПОСЛЕ 24 ФЕВРАЛЯ НЕ ПРОДАВАЛ РОССИИ ДРОНЫ ДЛЯ ВОЙНЫ ПРОТИВ УКРАИНЫ. Министерство иностранных дел Ирана утверждает, что официальный Тегеран не продавал России военную технику, включая беспилотники, для ведения войны против Украины (подробнее).

5. УНИЧТОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. ГБР ОТКРЫЛО УГОЛОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИЗ-ЗА "ИНФОРМАЦИОННОЙ АТАКИ". Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за "информационной атаки и вмешательства в работу" правоохранительного органа (подробнее).

6. КИЕВ ПРЕДЛАГАЕТ СОЗДАНИЕ СПЕЦТРИБУНАЛА ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ АГРЕССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ – КУЛЕБА. 14 июля на конференции в Гааге Украина выйдет с официальной инициативой о создании Специального трибунала для привлечения руководства России к ответственности за преступление агрессии против Украины (подробнее).

7. ЕС РАЗРЕШИЛ ВОЗИТЬ ГРУЗЫ В КАЛИНИНГРАД ЧЕРЕЗ ЛИТВУ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ. Европейская комиссия в среду опубликовала разъяснения по транзиту санкционных грузов в Калининградскую область России через Литву. Из них следует, что запрет действует только для автомобильных перевозок. Железнодорожный транзит допускается при надлежащем контроле и соблюдении ряда условий (подробнее).

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Вадим Ребрина

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