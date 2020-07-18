Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 18 июля

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1. "У ЛЮДЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ СВОБОДА": ТРАМП ПООБЕЩАЛ НЕ ЗАСТАВЛЯТЬ НОСИТЬ МАСКИ. Это обещание прозвучало после того, как главный инфекционист страны Энтони Фаучи призвал власти штатов "как можно сильнее" убеждать людей в необходимости их ношения (подробнее).

2. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ COVID-19 В УКРАИНЕ ОСТАЕТСЯ ВЫСОКОЙ - БОЛЕЕ 800 ЧЕЛОВЕК ЗА СУТКИ. Суточная заболеваемость в Украине четвертый день подряд составляет более 800 новых заболевших ежедневно (подробнее).

3. "ЕСЛИ ПООБЕЩАЛ - ИДИ!" ПЕТИЦИЯ ОБ ОТСТАВКЕ ЗЕЛЕНСКОГО НАБРАЛА 27 138 ГОЛОСОВ. Автор петиции решил напомнить президенту его прошлогодние слова о том, что в случае нарушения закона тот подаст в отставку самостоятельно (подробнее).

4. ВО ФРАНЦИИ ВСПЫХНУЛ ПОЖАР В СОБОРЕ XV ВЕКА: ЧТО ИЗВЕСТНО — ВИДЕО. В субботу утром 18 июля во французском соборе святых Петра и Павла возник пожар (подробнее).

5. США ОДОБРИЛИ ПРОДАЖУ КАТЕРОВ MARK VI ДЛЯ УКРАИНЫ: ГРАФИКА, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВИДЕО. В США одобрили продажу Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI (MK VI) и сопутствующего оборудования на общую сумму в $600 млн (подробнее).

6. У БЕРЕГОВ НИГЕРИИ ПИРАТЫ ЗАХВАТИЛИ СУДНО И ПОХИТИЛИ ШЕСТЬ УКРАИНСКИХ МОРЯКОВ. В Гвинейском заливе, у берегов Нигерии пираты захватили танкер Curacao Trader и похитили 13 членов экипажа, среди которых шестеро украинцев (подробнее).

7. НИДЕРЛАНДЫ НАЧАЛИ НОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВ РОССИИ ПО ДЕЛУ MH17 — МИД. А в это время российские СМИ распространяют информацию, что расследование начато якобы против Украины (подробнее).

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Вадим Ребрина

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