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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 августа

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2021, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 августа - Фото

1. ВСТРЕЧУ ЗЕЛЕНСКОГО С БАЙДЕНОМ ПЕРЕНЕСЛИ НА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЛЕТА: БУДЕТ РАЗГОВОР ТЕТ-А-ТЕТ. Встречу президента Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом немного перенесли – главы государств встретятся в последний день лета (подробнее).

2. КТО И НА КАКОМ УРОВНЕ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА САММИТЕ КРЫМСКОЙ ПЛАТФОРМЫ: СПИСОК МИД. В саммите Крымской платформы примут участие 44 страны и международные организации помимо Украины (подробнее).

3. УДАР ПО РЕКЛАМНОМУ РЫНКУ: КАБМИН ВВЕДЕТ ЗАПРЕТ НА РЕКЛАМУ ЛЕКАРСТВ В СМИ ДО 2024 ГОДА. СНБО поручил Кабмину ввести до 1 января 2024 года мораторий на распространение любых ведомостей рекламного характера о лекарственных препаратах, медицинской продукции, методах профилактики, диагностики, лечения и реабилитации на телевидении, радио и средствах массовой информации (подробнее).

4. ЕС ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАЛ УКРАИНСКИЕ COVID-СЕРТИФИКАТЫ. Европейский Союз официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении Дія (подробнее).

5. ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО ВПЕРВЫЕ ЗА ГОД ПОДЕШЕВЕЛО. Потребительские цены на литр подсолнечного масла в июле снизились на 22 коп (-0,34%) по сравнению с июнем. Цены на товар снизились впервые за год (подробнее).

6. С 20 АВГУСТА НА ДОРОГАХ ПОЯВИТСЯ БОЛЬШЕ КАМЕР АВТОФИКСАЦИИ: ГДЕ УСТАНОВЯТ. С пятницы, 20 августа, ще 17 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработают на дорогах Украины (подробнее).

7. 30 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ. О ЧЕМ ДУМАЮТ И ЧЕГО ХОТЯТ УКРАИНЦЫ – ОПРОС РЕЙТИНГА. Большинство украинцев чувствуют себя гражданами своей страны и поддерживают вступление в Евросоюз и НАТО. Украинцы также не тоскуют по СССР, поддерживают независимое государство и не хотят уезжать в другие страны (подробнее).

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Вадим Ребрина
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