Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 февраля

1. ЗАМСЕКРЕТАРЯ СНБО КРИТИКУЕТ ОБОРОНЗАКАЗ. Сергей Кривонос считает, что президент не должен подписывать гособоронзаказ. Документ надо отправить на доработку, поскольку им не предусмотрена достаточная поддержка ракетной программы. По словам Кривоноса, также есть проблемы с финансированием других важных направлений. Он считает, что принятие заказа в нынешнем виде может привести к срыву "ключевых оборонных программ и инициатив" (подробнее).

2. США НАЗВАЛИ АТАКУ БОЕВИКОВ НА ДОНБАССЕ АГРЕССИЕЙ РОССИИ. Спикер Госдепа Морган Ортагус заявила, что США призывают Россию немедленно выполнить соглашение о прекращении огня, подписанное в Минске. Германия, Бельгия, Эстония, Франция, Польша после заседания Совета безопасности ООН также выступили с заявлением в поддержку Украины, отметив, что что Россия оказывает финансовую и военную поддержку террористическим организациям Л/ДНР (подробнее).

3. ПАТРИАРХ ГРУЗИИ НЕ ПОЕДЕТ НА ПРОМОСКОВСКУЮ ВСТРЕЧУ В АММАНЕ. Католикос Илья ІІ отказался участвовать в организованной РПЦ встрече, где планируется обсудить автокефалию ПЦУ. В ответе католикоса Грузии иерусалимскому патриарху Феофилу ІІ, который инициировал встречу, говорится о том, что в подобном обсуждении должны участвовать все церкви. Но на этапе, когда единство отсутствует, Грузинская православная церковь воздержится от участия (подробнее).

4. ИРАН ПЫТАЕТСЯ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ЧЕРНЫЕ ЯЩИКИ BOEING. В Иране заявили, что не могут приступить к расшифровке, поскольку самописцы сильно повреждены. Также Иран попросил французское (BEA) и американское (NTSB) агентства по расследованию авиационных происшествий предоставить список оборудования, необходимого для декодирования, и рассмотреть возможность предоставления его Ирану (подробнее).

5. КАБМИН УТВЕРДИЛ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОФИСЕ ФИНКОНТРОЛЯ. Он, в частности, будет контролировать министерства, органы исполнительной власти, госфонды, бюджетные учреждения, госкомпании, предприятия, получающие средства из бюджетов всех уровней (подробнее).

6. ЭКС-ГЛАВА ЕБРР В УКРАИНЕ ВЫИГРАЛ СУД У НБУ ПО ОЩАДБАНКУ. ОАСК признал противоправным и отменил решение комитета НБУ, которым было отказано бывшему главе представительства ЕБРР в Украине, главе набсовета Укрзалізниці Шевки Аджунеру в согласовании на должность главы набсовета Ощадбанка. Суд решил, что НБУ вышел за пределы своих полномочий (подробнее).

7. ДЕЛО О ВЗРЫВЕ У ОСНОВАТЕЛЯ LANET ПРОСЯТ РАССЛЕДОВАТЬ КАК ТЕРАКТ. В письме к президенту Владимиру Зеленскому заявляется, что подобное событие "несет угрозу развития рынка телекоммуникаций и кабельной ретрансляции Украины" и "состоялся террористический акт в отношении одного из ведущих деятелей рынка" (подробнее).

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