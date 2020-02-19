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Черные ящики сбитого Boeing-737 МАУ значительно повреждены – Иран

Черные ящики сбитого Boeing-737 МАУ значительно повреждены – Иран - Фото
Спасатели несут обломки Boeing 737 (скриншот видео ГСЧС)
19.02.2020, 12:50

Иран пытается отремонтировать черные ящики Boeing-737 МАУ и параллельно ищет оборудование, с помощью которого можно их расшифровать

В Иране не могут приступить к расшифровке черных ящиков сбитого под Тегераном украинского Boeing-737, поскольку самописцы сильно повреждены. Об этом заявил министр обороны Ирана генерал Амир Хатами, передает Mehr News Agency.

По его словам, к дешифровке черных ящиков можно приступить лишь после их ремонта, который сейчас происходит.

Иран попросил французское (BEA) и американское (NTSB) агентства по расследованию авиационных происшествий, предоставить список оборудования, необходимого для декодирования, а также рассмотреть возможность предоставления его Ирану.

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По словам Хатами, ни одна организация "пока не ответила положительно" на запрос. Он добавил, что Иран рассматривает возможность приобретения этого оборудования.

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