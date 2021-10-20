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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 20 октября

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2021, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 20 октября - Фото

1. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ГОСБЮДЖЕТ НА 2022 ГОД. За принятие в первом чтении проекта госбюджета на 2022 год проголосовали 264 народных депутата. Определены его основные показатели. (подробнее)

2. РЕЙТИНГ ЗЕЛЕНСКОГО РЕЗКО ОБВАЛИЛСЯ. Рейтинг президента Владимира Зеленского упал на 8,6% на фоне включения в список потенциальных кандидатов экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который намекнул на президентские амбиции. (подробнее)

3. МЕЖДУ ЖУРНАЛИСТАМИ И ПАРТИЕЙ СЛУГА НАРОДА ВСПЫХНУЛ СКАНДАЛ. Лауреат премии Гонгадзе и ведущая программы "Обратный отсчет" на UA:Суспільне Мирослава Барчук заявила, что Офис президента давит на журналистов. Журналистка утверждает, что ОП "давно и жестко контролирует присутствие" депутатов Слуги народа в эфирах, а кандидаты на участие в ток-шоу согласовываются с советником главы ОП Михаилом Подоляком. По ее словам, в последнее время ОП выдвигает условия и ультиматумы о присутствии "слуг" на эфирах. На обвинение отреагировали Зеленский, СН и ОП. (подробнее)

4. АДВОКАТЫ ПОДАЛИ АПЕЛЛЯЦИОННУЮ ЖАЛОБУ ПО ДЕЛУ "РОТТЕРДАМ+". Все четверо истцов по делу "Роттердам+" подали апелляционную жалобу на решение судьи Высшего антикоррупционного суда Екатерины Широкой о закрытии дела. (подробнее)

5. В СУМСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВИЛИ КРАСНЫЙ УРОВЕНЬ ЭПИДОПАСНОСТИ. В Сумской области вводится красная зона эпидемической опасности распространения COVID-19 с 23 октября. (подробнее)

6. МИНФИН США ХОЧЕТ НАКАЗАТЬ ГАЗПРОМ ЗА НАРУШЕНИЕ САНКЦИЙ. Министерство финансов США готово сотрудничать с Конгрессом в привлечении к ответственности российского Газпрома за действия, нарушающие санкции США.(подробнее)

7. КОМПАНИЯ FACEBOOK ПЛАНИРУЕТ СМЕНИТЬ НАЗВАНИЕ. Грядущее изменение имени компании, о котором генеральный директор Марк Цукерберг планирует рассказать на ежегодной конференции Connect 28 октября, призвано просигнализировать о стремлении технологического гиганта быть известным не только в сфере социальных сетей. (подробнее)

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