Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 августа

1. ДУДА ПРИЕХАЛ В КИЕВ: ФОТО, ВИДЕО. Польский президент Анджей Дуда, один из друзей Украины, прибыл утром 23 августа в Киев (подробнее).

2. ПОЛНОСТЬЮ ИЗМЕНИТЬ ХОД ВОЙНЫ МОЖНО ЗА $200 МЛН. ЭТО МЕНЬШЕ ЦЕНЫ ЯХТЫ RU-ОЛИГАРХА – ПОДОЛЯК. Цена достижения огневого паритета с войсками страны-оккупанта России "меньше стоимости яхты российского олигарха", заявил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, намекая, что Вооруженным Силам Украины нужно больше ракетных систем М142 HIMARS, чтобы переломить ход войны (подробнее).

3. СЕГОДНЯ – ВТОРОЙ САММИТ КРЫМСКОЙ ПЛАТФОРМЫ. КУЛЕБА ОБЕЩАЕТ "ПОЗИТИВНО УДИВИТЬ". В фокусе саммита будет использование Россией временно оккупированного Крыма для полномасштабного вторжения в Украину (подробнее).

4. ВПЕРВЫЕ С НАЧАЛА БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ УКРАИНСКАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА СТАЛА ПРИБЫЛЬНОЙ. Впервые с марта банковская система стала прибыльной. Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-июле 2022 года составила 3,407 млрд грн (подробнее).

5. ДУДА ОБ УГРОЗАХ УДАРОВ ПО КИЕВУ: НАШИ БРАТЬЯ В УКРАИНЕ ДОЛЖНЫ ВИДЕТЬ, ЧТО МЫ ВМЕСТЕ С НИМИ. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не боялся приехать в Киев, несмотря на многочисленные предупреждения об угрозе массированных ударов российских оккупантов (подробнее).

6. МАКРОН НАЗВАЛ ВОЙНУ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ "СЛАБОСТЬЮ" И ПРИЗВАЛ МОСКВУ ВЫВЕСТИ ВОЙСКА. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и призвал Россию прекратить полномасштабную войну (подробнее).

7. ДЖОНСОН: ПУТИН ПЛАНИРУЕТ АТАКОВАТЬ БОЛЬШЕ ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ, ОН ГОТОВИТ НОВЫЕ АННЕКСИИ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин собирается атаковать новые территории Украины, а также готовит аннексии оккупированных территорий путем псевдореферендумов (подробнее).

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Вадим Ребрина

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