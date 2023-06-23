Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 июня

1. ВСУ: РФ запустила по военному аэродрому под Хмельницким 13 ракет с Ту-95МС. Все сбила ПВО. Российские оккупанты запустили 13 крылатых ракет по военному аэродрому в Хмельницкой области в ночь на 23 июня, но все они были уничтожены противовоздушной обороной (подробнее).

2. В Украине развернули штабы на случай теракта на ЗАЭС. МВД дало первые инструкции. В связи с возможным терактом России на Запорожской атомной электростанции с сегодняшнего дня в Украине развернута работа штабов, в которых будут присутствовать энергетики, представители ГСЧС, полиция, медики (подробнее).

3. Генштаб: ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. Успех в сторону Токмака и Пологов – карта. На участках Новоданиловка-Работино (направление Токмака) и Малая Токмачка-Новофедоровка (направление Пологов) ВСУ имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах (подробнее).

4. Официально. ЕС принял 11-й пакет санкций против России: что туда вошло. Основной составляющей нового санкционного пакета стал новый механизм борьбы с обходом санкций через третьи страны (подробнее).

5. Взрывы и дым в оккупированных Геническе и Скадовске: фото, видео. Впоследствии в Воздушных силах подтвердили, что Украина нанесла удар по базе Росгвардии (подробнее).

6. Украина добавила китайскую Geely в список международных спонсоров войны. Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список международных спонсоров войны китайскую автомобильную компанию Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd, известную как Geely (подробнее).

7. Зеленский о СНБО: За укрытие будут кадровые решения, за взятки в судах – срок до 15 лет. На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны были рассмотрены темы укрытий гражданской защиты, коррупции в судах и путей Украины в Европейский Союз (подробнее).

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