Сім головних новин України та світу на 19:00 23 червня

1. ЗСУ: РФ запустила по військовому аеродрому під Хмельницьким 13 ракет із Ту-95МС. Усі збила ППО. Російські окупанти запустили 13 крилатих ракет по військовому аеродрому в Хмельницькій області в ніч на 23 червня, але всі вони були знищені протиповітряною обороною (детальніше).

2. В Україні розгорнули штаби на випадок теракту на ЗАЕС. МВС дало перші інструкції. У зв'язку з можливим терактом Росії на Запорізькій атомній електростанції відсьогодні в Україні розгорнуто роботу штабів, в яких будуть присутні енергетики, представники ДСНС, поліція, медики (детальніше).

3. Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Успіх у бік Токмака та Пологів — мапа. На дільницях Новоданилівка-Роботине (напрямок Токмака) та Мала Токмачка-Новофедорівка (напрямок Пологів) ЗСУ мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах (детальніше).

4. Офіційно. ЄС ухвалив 11-й пакет санкцій проти Росії: що туди увійшло. Основною складовою нового санкційного пакету став новий механізм боротьби з оминанням санкцій через треті країни (детальніше).

5. Вибухи та дим в окупованих Генічеську й Скадовську: фото, відео. Згодом у Повітряних силах підтвердили, що Україна завдала удару по базі Росгвардії (детальніше).

6. Україна додала китайську Geely до переліку міжнародних спонсорів війни. Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до списку міжнародних спонсорів війни китайську автомобільну компанію Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd, відому як Geely (детальніше).

7. Зеленський про РНБО: За укриття будуть кадрові рішення, за хабарі у судах – строк до 15 років. На сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки та оборони були розглянуті теми укриттів цивільного захисту, корупції у судах та шляхів України до Європейського Союзу (детальніше).

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