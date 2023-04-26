Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 26 апреля

1. ПАР НЕ ВЫХОДИТ ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО СУДА, ЭТО "ОШИБКА" – АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса объявил 24 апреля о намерении страны выйти из Международного уголовного суда, однако его администрация впоследствии опровергла эту информацию, ссылаясь на "ошибку" в коммуникации (подробнее).

2. ПРЕЗИДЕНТ ИТАЛИИ: МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ПРИСОЕДИНЕНИЕ УКРАИНЫ К ЕС В САМЫЕ КОРОТКИЕ СРОКИ. Президент Италии Серджо Маттарелла выступил за скорейшее вступление Украины в Евросоюз (подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОГОВОРИЛ С СИ ЦЗИНЬПИНОМ. Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с главой Китая Си Цзиньпином впервые за время великой войны России против Украины (подробнее).

4. РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКИЙ – СИ. КИТАЙ НАПРАВЛЯЕТ ЭМИСАРА В КИЕВ ДЛЯ "ПОЛИТИЧЕСКОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ". Китай направит специального представителя с задачей найти возможности "политического урегулирования" войны России против Украины (подробнее).

5. ЗЕЛЕНСКИЙ В ДЕНЬ РАЗГОВОРА С СИ НАЗНАЧИЛ ПОСЛА В КИТАЕ. МЕСТО БЫЛО СВОБОДНЫМ С 2021 ГОДА. Президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Китае бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина (подробнее).

6. УКРАИНА ВЕРНУЛА ИЗ ПЛЕНА 42 ВОЕННЫХ: ЕСТЬ РАНЕНЫЕ И ТЕ, КОГО ПЫТАЛИ РОССИЯНЕ – ФОТО. Сегодня, 26 апреля, состоялся очередной обмен пленными – домой вернулись 42 украинских военных и двое гражданских (подробнее).

7. ЧЕХИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ ГЛАВЫ РПЦ КИРИЛЛА. ОН ПЕРВЫЙ ПОПАЛ В САНКЦИОННЫЙ СПИСОК. Правительство Чехии ввело санкции против главы РПЦ Кирилла. Он стал первым, кто попал в национальный санкционный список (подробнее).

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Вадим Ребрина

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