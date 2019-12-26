Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 26 декабря

1. КСУ ПРИЗНАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗЕЛЕНСКОГО О КНОПКОДАВСТВЕ НЕКОНСТИТУЦИОННЫМ. Суд решил, что инициатива Зеленского нарушает статью 157 Конституции (Конституция не может быть изменена, если изменения предполагают ограничение прав и свободы человека). Зеленский в этом законе хотел расширить количество причин для лишения мандата: если депутат вышел из гражданства Украины, уехал на ПМЖ за границу, кнопкодавил или не ходил на треть пленарных заседаний без причин (подробнее).

2. АРМИЯ ГОТОВИТСЯ К ВОЗМОЖНОМУ ПОЛНОМУ ПЕРЕМИРИЮ С 1 ЯНВАРЯ. Министр обороны Андрей Загороднюк заявляет, что армия будет работать в направлении полного перемирия. По его словам, уже определены и обсуждаются в Трехсторонней контактной группе некие точки разведения, "где население может пересекать линию столкновения". Вместе с там министр пока отказался озвучить название новых точек (подробнее).

3. ПОСОЛ США ЗАЯВИЛ, ЧТО САМ АВАКОВ НЕ УВЕРЕН В ОБВИНЕНИЯХ ПО ДЕЛУ ШЕРЕМЕТА. "Он не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди "много работы". Поэтому я действительно не думаю, что он и сам уверен", - заявил Уильям Тейлор. По его словам, министр внутренних дел Арсен Аваков обратился за помощью в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета к нескольким странам. Аваков провел подробный брифинг для иностранных послов и попросил несколько государств-партнеров о помощи в расследовании и сейчас некоторые из них изучают, чем они могли бы помочь следствию (подробнее).

4. В США ГОТОВЯТ ИНФОРМВОЙНУ ПРОТИВ РФ. Киберкомандование США разрабатывает тактику информвойны с Россией, чтобы противодействовать возможному вмешательству Кремля в выборы 2020 года. меры будут приняты против высокопоставленных чиновников, руководителей спецслужб и, возможно, некоторых олигархов РФ. Однако президента РФ Владимира Путина - это, вероятно, не коснется. В США считают такой шаг "слишком провокационным" (подробнее).

5. ДЕЛО ПРИВАТА: СУД ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАЛ КОМПАНИЮ СВЯЗАННЫМ ЛИЦОМ. НБУ одержал первую победу в судебных процессах по определению связанных лиц с ПриватБанком. НБУ еще 13 декабря 2016 года определил компанию Самтек-Сервис связанным лицом. В дальнейшем средства, которые находились на счетах, открытых на имя Самтек-Сервис, были обменены Уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на акции допэмиссии и проданы государству в процессе вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка при участии государства (подробнее).

6. НОВОЕ ОРУЖИЕ ИЗ США ПРИЕДЕТ В УКРАИНУ. С США был подписан контракт на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Кроме того, для ВСУ приобретено несколько станций артиллерийской разведки, около 100 бронеавтомобилей разного типа, несколько самолетов, также войска обеспечиваются станциями радиолокационной борьбы (подробнее).

7. РПЦ РАЗРЫВАЕТ ОТНОШЕНИЯ С АЛЕКСАНДРИЙСКИМ ПАТРИАРХАТОМ. Это произошло из-за признания Александрийским патриархатом автокефалии Православной церкви Украины. У главы РПЦ решили, что больше не будут поминать патриарха Феодора в литургиях и не будут общаться. Еще закрыли представительство АП в Москве. В добавок Кирилл решил создать приход РПЦ в Каире и вывести "приходы РПЦ" в Африке из-под юрисдикции АП под саму себя (подробнее).

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