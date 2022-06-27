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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 27 июня

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 27 июня - Фото
Уничтоженный российской ракетой ТЦ в Кременчуге (фото — Дмитрий Лунин, Telegram)

1. США НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ОБЪЯВЯТ О ПОКУПКЕ ДЛЯ УКРАИНЫ СИСТЕМЫ ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ – CNN. Уже на этой неделе Соединенные Штаты Америки планируют объявить о закупке для Украины системы противоракетной обороны средней и большой дальности (подробнее).

2. В РОССИИ ДЕФОЛТ ВПЕРВЫЕ С 1918 ГОДА – BLOOMBERG. Россия впервые за столетие объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте, что стало кульминацией все более жестких санкций Запада, которые перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам (подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫСТУПИЛ НА САММИТЕ G7: ПРОСИЛ СИСТЕМЫ ПВО И ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ. Президент Владимир Зеленский в понедельник, 27 июня, выступил на саммите Большой семерки в Германии. Как сообщает Reuters, в своем видеообращении он попросил помочь Украине с системами противовоздушной обороны, ввести новые санкции против России и предоставить гарантии безопасности (подробнее).

4. В БЕЛОМ ДОМЕ РАССКАЗАЛИ О НОВЫХ САНКЦИЯХ ПРОТИВ РФ ПОСЛЕ САММИТА G7: ПЯТЬ ПУНКТОВ. Страны Большой семерки на саммите в Германии введут новые санкции против России и возьмут на себя обязательство поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" (подробнее).

5. ГЕНСЕК НАТО АНОНСИРОВАЛ МНОГОКРАТНОЕ РАСШИРЕНИЕ СИЛ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ АЛЬЯНСА. НАТО увеличит численность своих сил быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) до более чем 300 000 человек (подробнее).

6. БОЛЬШАЯ СЕМЕРКА ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВИЛА О БЕССРОЧНОЙ ПОДДЕРЖКЕ УКРАИНЫ – ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРОВ G7. Лидеры стран Большой семерки в понедельник, 27 июня, обнародовали совместное заявление о поддержке Украины. В нем говорится, что страны G7 будут оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь "столько, сколько понадобится" (подробнее).

7. РОССИЯ УДАРИЛА РАКЕТОЙ ПО ТЦ В КРЕМЕНЧУГЕ: ТАМ БЫЛО БОЛЕЕ 1000 ЧЕЛОВЕК – ВИДЕО ПОСЛЕДСТВИЙ. По данным заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, на данный момент известно о гибели двух человек и 20 раненых, из которых девять находятся в тяжелом состоянии (подробнее).

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Вадим Ребрина
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