Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 28 июля

1. РОССИЯ С УТРА ОБСТРЕЛЯЛА КИЕВСКУЮ И ЧЕРНИГОВСКУЮ ОБЛАСТИ. ПОД УДАРОМ – ВЫШГОРОДСКИЙ РАЙОН. Армия России утром нанесла ракетный удар по Вышгородскому району Киевской области. Также был удар по Черниговской области (подробнее).

2. АЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО НАЗНАЧЕН НОВЫМ ГЛАВОЙ САП. КОСТИН ПРЕДСТАВИЛ ЕГО КОЛЛЕКТИВУ — ФОТО. Назначение главы САП было одной из рекомендаций Еврокомиссии, которые Украина получила вместе со статусом кандидата в ЕС (подробнее).

3. СУД ОТДАЛ АРМА УКРАИНСКИЕ "ДОЧКИ" КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ КОРПОРАЦИЙ: СПИСОК. Шевченковский районный суд Киева 12-13 июля принял ряд решений о передаче Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) корпоративных прав двух десятков украинских предприятий. Ранее они контролировались крупнейшими российскими корпорациями, такими как Ростех, Роснефть, Газпром, РусАл, Росатом, Группа ГМС, Татнефть (подробнее).

4. КУРС ГРИВНИ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ НА ДОВОЕННЫЙ, В НБУ НАЗВАЛИ УСЛОВИЕ. После окончания войны курс гривни может вернуться на довоенные показатели – 28-29 грн/$, заявил Алексей Лупин, директор департамента открытых рынков Нацбанка Украины (подробнее).

5. ВСУ ПРОДОЛЖАЮТ ПОЭТАПНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ОККУПАНТОВ — КАРТА. Вооруженные Силы Украины продолжают поэтапное освобождение Херсонской области от российских оккупантов — за последние три недели освобождены три населенных пункта (подробнее).

6. СЕНАТ США ЕДИНОГЛАСНО ПРИЗВАЛ ГОСДЕПАРТАМЕНТ ПРИЗНАТЬ РОССИЮ СПОНСОРОМ ТЕРРОРИЗМА. Сенат США призвал Государственный департамент признать Россию государством-спонсором терроризма. Голосование прошло сегодня, 28 июля (подробнее).

7. УДАР РОССИИ ПО АНГАРАМ ЛЕТНОЙ АКАДЕМИИ В КРОПИВНИЦКОМ. ПЯТЕРО ПОГИБЛИ, 25 РАНЕНЫХ. В результате двойного ракетного удара России по Кропивницкому погибли пять человек (подробнее).

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Вадим Ребрина

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