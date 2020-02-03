Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 3 февраля

1. ИРАН НЕ ОТДАСТ УКРАИНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СБИТОМУ САМОЛЕТУ. В качестве причины иранцы назвали утечку аудиозаписи из материалов дела в украинские СМИ (подробнее).

2. ДЕЛО MH17: ПРОКУРАТУРА НИДЕРЛАНДОВ ПРЕДЪЯВИЛА ОБВИНЕНИЕ ЧЕТВЕРЫМ ПОДОЗРЕВАЕМЫМ. Процесс начнется 9 марта, в Нидерландах рассчитывают, что адвокаты подозреваемых, или они сами, будут присутствовать (подробнее).

3. У ЗЕЛЕНСКОГО НАДЕЮТСЯ НА ВЫБОРЫ В ОРДЛО УЖЕ В ОКТЯБРЕ. Советник президента Ермак рассчитывает, что шаги в этом направлении могут быть сделаны на саммите в нормандском формате в Берлине (подробнее).

4. НАФТОГАЗ И УКРНАФТА УТВЕРДИЛИ МИРОВУЮ. Нафтогаз заплатит Укрнафте 15 млрд грн за спорный газ и еще 15 млрд грн - за будущие поставки. Укрнафта полученные деньги отправит в госбюджет в счет налогового долга (подробнее).

5. США ГОТОВЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЛАРУСЬ НЕФТЬЮ НА 100%. Такое заявление сделал госсекретарь Помпео во время визита в Минск. При этом, заявил он, США не требуют от Беларуси выбирать между ними и Россией (подробнее).

6. НАЗВАНЫ ЛИДЕРЫ СРЕДИ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В УКРАИНЕ. Наиболее популярен у украинских разработчиков JavaScript, на втором и третьем местах - Java и С# (подробнее).

7. ВЫЗДОРОВЕВШИХ ОТ КОРОНАВИРУСА БОЛЬШЕ, ЧЕМ УМЕРШИХ. В Китае 475 человек, заболевших новым вирусом, были выписаны из больниц. При этом на 3 февраля от болезни умер 361 человек. Китайские рынки отреагировали на вспышку коронавируса падением: в первый день торгов после новогодних каникул китайские акции потеряли $420 млрд.

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