Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 4 января

Началась работа над "мобилизационным" законопроектом, успешные удары ВСУ по Крыму, сожженный ГУРом Су-34 в Челябинске и другие новости

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1. СБУ: Хакеры были в системе Киевстара по крайней мере с мая. Российские хакеры имели доступ в Киевстар по меньшей мере с мая 2023 года, заявил начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. Он назвал кибератаку на оператора "большим сообщением не только для Украины, но и для всего западного мира" (подробнее).

2. "Каждый нам что-то обещал". Польское "Обманутое село" возобновило блокаду Медики. Сегодня около 09:00 на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", возобновилась блокада движения для грузового транспорта (подробнее).

3. Украинские спецслужбы устроили диверсию на аэродроме в Челябинске. Сгорел Су-34 – источник. Украинские специальные службы устроили диверсию на военном аэродроме "Шагол" в российском Челябинске – город расположен на Урале. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в силовых органах (подробнее).



4. WSJ написал, что КНДР передала России баллистические ракеты. ГУР проверяет. Россия в течение последних недель уже начала получать баллистические ракеты из Северной Кореи, а также планирует закупить их у Ирана, но малой дальности. Об этом сообщает The Wall Street Journal, украинская разведка проверяет информацию (подробнее).



5. Пропагандисты РФ планируют в Италии выставку о "расцвете" Мариуполя. У Кулебы ответили. В итальянском городе Модена планируют провести пропагандистскую выставку о том, что Мариуполь якобы быстро и качественно восстанавливается после российской оккупации. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии LIGA.net назвал это "провокацией" (подробнее).



6. В Крыму поразили командный пункт РФ. Командующий Воздушными силами: Безупречная работа – видео. Во временно оккупированном Крыму вечером 4 января раздавались взрывы. Как всегда, россияне отчитались о якобы успешной работе своей противовоздушной обороны. Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что боевая работа украинских пилотов и всех, кто планировал операцию, была "безупречной" (подробнее).



7. "Мобилизационный" законопроект. Костенко: Есть вопросы к нормам практически на всех 73 страницах. Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке начал работу над законопроектом о мобилизации. Секретарь комитета и народный депутат Роман Костенко рассказал, что документ состоит из 73 страниц, и среди участников заседания комитета было немало вопросов к предусмотренным им нормам, поэтому законопроект может быть возвращен правительству или будет дорабатываться между первым и вторым чтениями в парламенте (подробнее).



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