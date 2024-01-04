Сім головних новин України та світу на 19:00 4 січня

Почалася робота над "мобілізаційним" законопроєктом, успішні удари ЗСУ по Криму, спалений ГУР Су-34 у Челябінську та інші новини

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1. СБУ: Хакери були в системі Київстару принаймні з травня. Російські хакери мали доступ до Київстару щонайменше з травня 2023 року, заявив начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк. Він назвав кібератаку на оператора "великим повідомленням не лише для України, а й для всього західного світу" (детальніше).

2. "Кожен нам щось обіцяв". Польське "Ошукане село" поновило блокаду Медики. Сьогодні близько 09:00 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжним з українським пунктом пропуску "Шегині", поновилося блокування руху для вантажного транспорту (детальніше).

3. Українські спецслужби влаштували диверсію на аеродромі у Челябінську. Згорів Су-34 — джерело. Українські спеціальні служби влаштували диверсію на військовому аеродромі "Шагол" у російському Челябінську — місто розташоване на Уралі. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у силових органах (детальніше).

4. WSJ написав, що КНДР передала Росії балістичні ракети. ГУР перевіряє. Росія протягом останніх тижнів вже почала отримувати балістичні ракети з Північної Кореї, а також планує закупити їх в Ірану, але малої дальності. Про це повідомляє The Wall Street Journal, українська розвідка перевіряє інформацію (детальніше).

5. Пропагандисти РФ планують в Італії виставку про "розквіт" Маріуполя. У Кулеби відповіли. В італійському місті Модена планують провести пропагандистську виставку про те, що Маріуполь нібито "швидко та якісно відновлюється" після російської окупації. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі LIGA.net назвав це "провокацією" (детальніше).

6. У Криму вразили командний пункт РФ. Командувач Повітряних сил: Бездоганна робота – відео. У тимчасово окупованому Криму ввечері 4 січня лунали вибухи. Як і завжди, росіяни відзвітували про нібито успішну роботу своєї протиповітряної оборони. Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що бойова робота українських пілотів та всіх, хто планував операцію, була "бездоганною" (детальніше).

7. "Мобілізаційний" законопроєкт. Костенко: Є питання до норм практично на всіх 73 сторінках. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав роботу над законопроєктом про мобілізацію. Секретар комітету та народний депутат Роман Костенко розповів, що документ складається з 73 сторінок, і в учасників засідання комітету було чимало питань до передбачених ним норм, тож законопроєкт може бути повернутий уряду або ж допрацьовуватиметься між першим і другим читаннями у парламенті (детальніше).

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