Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 5 декабря

1. Энгельс и Саратов проснулись от взрыва. Там Ту-95МС и Ту-160, бьющие ракетами по Украине. Рано утром 5 декабря жители российских городов Саратов и Энгельс, где рядом расположен аэродром ВКС РФ, сообщили о "громком взрыве". Есть информация о повреждении двух российских стратегических бомбардировщиков (подробнее).

2. "Произошло возгорание". Взрыв утром не только в Энгельсе, но и на авиабазе в Рязани: видео. На аэродроме под Рязанью "предварительно, произошло возгорание бензовоза в результате взрыва", сообщают в РФ. На этой базе дислоцированы ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3 (подробнее).

3. Спикер Воздушных сил о "бавовне" на авиабазах ВВС РФ: Там думали, что возмездия не будет. После взрывов неизвестного характера по меньшей мере на двух авиабазах ВКС РФ в сотнях километров от Украины командование врага задумается, где теперь размещать стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, заявил Юрий Игнат (подробнее).

4. Россия запустила ракеты по Украине – хронология событий. 5 декабря страна-террорист Россия предприняла очередную попытку обрушить массированными ракетными ударами энергосистему Украины (подробнее).

6. Армия России запустила более 70 ракет по Украине. Свыше 60 сбила ПВО — Воздушные силы. К отражению атаки были привлечены зенитные ракетные подразделения ВСУ, авиация, мобильные огневые группы и другие подразделения Сил обороны — было сбито более 60 ракет врага (подробнее).

7. Шмыгаль о последствиях ракетного удара: Есть попадания в энергообъекты в трех областях. Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях (подробнее).

Читайте также текст дня:

Взрывы в Энгельсе и Рязани: как ударили в сердце авиации России – и чего ждать от Кремля

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.