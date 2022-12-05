UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 5 декабря

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 5 декабря - Фото
ПВО (Иллюстративное фото - командование Воздушных сил ВСУ)

1. Энгельс и Саратов проснулись от взрыва. Там Ту-95МС и Ту-160, бьющие ракетами по Украине. Рано утром 5 декабря жители российских городов Саратов и Энгельс, где рядом расположен аэродром ВКС РФ, сообщили о "громком взрыве". Есть информация о повреждении двух российских стратегических бомбардировщиков (подробнее).

2. "Произошло возгорание". Взрыв утром не только в Энгельсе, но и на авиабазе в Рязани: видео. На аэродроме под Рязанью "предварительно, произошло возгорание бензовоза в результате взрыва", сообщают в РФ. На этой базе дислоцированы ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3 (подробнее).

3. Спикер Воздушных сил о "бавовне" на авиабазах ВВС РФ: Там думали, что возмездия не будет. После взрывов неизвестного характера по меньшей мере на двух авиабазах ВКС РФ в сотнях километров от Украины командование врага задумается, где теперь размещать стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, заявил Юрий Игнат (подробнее).

4. Россия запустила ракеты по Украине – хронология событий. 5 декабря страна-террорист Россия предприняла очередную попытку обрушить массированными ракетными ударами энергосистему Украины (подробнее).

6. Армия России запустила более 70 ракет по Украине. Свыше 60 сбила ПВО — Воздушные силы. К отражению атаки были привлечены зенитные ракетные подразделения ВСУ, авиация, мобильные огневые группы и другие подразделения Сил обороны — было сбито более 60 ракет врага (подробнее).

7. Шмыгаль о последствиях ракетного удара: Есть попадания в энергообъекты в трех областях. Были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой, Одесской областях (подробнее).

Читайте также текст дня:

Взрывы в Энгельсе и Рязани: как ударили в сердце авиации России – и чего ждать от Кремля

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 