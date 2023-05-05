Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 5 мая

1. Пригожин заявил, что выведет Вагнер из Бахмута. ВСУ: Мы прогнозировали месяц тому, что уничтожим их. Главарь террористической Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что выведет своих боевиков из Бахмута 10 мая. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый напомнил, что украинское командование прогнозировало уничтожение вагнеровцев еще месяц назад (подробнее).

2. В Украину вернули тела 80 погибших военнослужащих. Тела павших воинов будут переданы их семьям для достойного захоронения (подробнее).

3. Пригожин говорит об уходе из Бахмута 10 мая. МО: Туда стягивают вагнеровцев с других направлений. На фоне заявлений главаря террористической Группы Вагнера Евгения Пригожина о предстоящем выводе его боевиков из Бахмута заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Россия, наоборот, стягивает в город вагнеровцев с других направлений и заменяет ими штурмовые отряды десантников ВС РФ.

4. Будут готовы в июне. Дания и Германия передадут Украине десятки танков Leopard. Дания совместно с Германией передадут Украине 80 танков Leopard 1, которые уже в июне будут готовы к использованию (подробнее).

5. ВВК и очереди. Минобороны заявило о запуске системы электронной записи в пяти городах. Министерство обороны заявило о "первых шагах" по ликвидации очередей во время прохождения военнослужащими военно-врачебных комиссий. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила о запуске в тестовом режиме в некоторых регионах системы электронной записи к врачам (подробнее).

6. Важный сигнал. Зеленский в Киеве принял главу МИД Бахрейна. Президент Владимир Зеленский принял в Киеве министра иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифа бин Рашида Аз-Заяни, прибывшего с визитом в Украину (подробнее).

7. Россия атаковала ракетами Славянск и Краматорск – фото. Сегодня, 5 мая, во время масштабной воздушной тревоги российские оккупанты атаковали ракетами Славянск и Краматорск Донецкой области (подробнее).

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Оксана Житнюк

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