Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 августа

1. КИТАЙ ОЗВУЧИЛ СВОЮ ПОЗИЦИЮ О ПЕРСПЕКТИВЕ ВКЛЮЧЕНИЯ РОССИИ В СПИСОК СПОНСОРОВ ТЕРРОРИЗМА. Китай заявил, что Россия, чья армия совершает различные военные преступления в войне на уничтожение против Украины, "играет активную и конструктивную роль в борьбе с угрозой терроризма" (подробнее).

2. НА ЛИНИИ ФРОНТА ХЕРСОН–ЗАПОРОЖЬЕ ВОТ-ВОТ РАЗВЕРНУТСЯ ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ – РАЗВЕДКА БРИТАНИИ. В ближайшее время основной театр боевых действий переместится на юг Украины по линии Херсон – Запорожье, сообщили в сводке разведки Великобритании (подробнее).

3. НА ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС ОТКЛЮЧИЛИ ЧЕТВЕРТЫЙ ЭНЕРГОБЛОК ПОСЛЕ ОБСТРЕЛА РОССИЯН – ГЛАВА ОВА. Запорожская атомная электростанция отключила четвертый энергоблок после обстрела российских оккупантов вечером 5 августа (подробнее).

4. ПЕСКИ НАХОДЯТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ВСУ, КОМАНДОВАНИЕ ПРИНЯЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ – ГЛАВА ОВА. Пески контролируются Вооруженными Силами Украины, а оккупанты распространяют фейки о захвате населенного пункта, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко (подробнее).

5. ЭРДОГАН СНОВА ПРЕДЛОЖИЛ ПУТИНУ ОРГАНИЗОВАТЬ ПЕРЕГОВОРЫ С ЗЕЛЕНСКИМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому диктатору Владимиру Путину организовать переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским (подробнее).

6. У ЗЕЛЕНСКОГО ПОДТВЕРДИЛИ: СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ ПОМОЖЕТ УКРАИНЕ САМОЛЕТАМИ. Северная Македония поможет Украине танками и самолетами, написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (подробнее).

7. ПАПА ФРАНЦИСК ПРИЕДЕТ В УКРАИНУ В СЕНТЯБРЕ – ПОСОЛ В ВАТИКАНЕ. Папа Франциск намерен вскоре нанести визит в Украину, сообщил в Facebook посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш (подробнее).

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Вадим Ребрина

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