Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 11 февраля

Трамп заявил, что угрожал союзникам по НАТО "поощрять" агрессию России, если они не увеличат военные расходы, а Макрон отложил поездку в Украину

Дональд Трамп (Фото: JOHN MABANGLO/EPA)

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2. Трамп заявил, что угрожал союзникам по НАТО "поощрять" агрессию России. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что угрожал союзникам по НАТО "поощрять" агрессию России, если они не увеличат военные расходы. В Белом доме назвали его слова шокирующими (подробнее).

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