Вісім головних новин України та світу на 21:00 11 лютого

Трамп заявив, що погрожував союзникам із НАТО "заохочувати" агресію Росії, якщо вони не збільшать військові видатки, а Макрон відклав поїздку до України

Дональд Трамп (Фото: JOHN MABANGLO / EPA)

1. Зеленський провів кадрові перестановки у керівництві ЗСУ: призначено нових командувачів. Президент Володимир Зеленський у неділю, 11 лютого, призначив нових командувачів Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони й Об'єднаних сил (детальніше).

2. Трамп заявив, що погрожував союзникам із НАТО "заохочувати" агресію Росії. Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що погрожував союзникам із НАТО "заохочувати" агресію Росії, якщо вони не збільшать військові видатки. У Білому домі назвали його слова приголомшливими (детальніше).

3. "Інтернет є". Перехоплення ГУР з-під Бахмута підтвердило, що росіяни мають Starlink. Головне управління розвідки Міноборони України у неділю, 11 лютого, опублікувало перехоплення, яке підтверджує використання окупантами терміналів супутникового зв’язку Starlink (детальніше).

4. "І ми тільки почали". Україна наздогнала Росію за кількістю дальніх дронів-камікадзе – Федоров. Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров стверджує, що Україна уже має паритет із Росією за кількістю дальніх дронів-камікадзе (детальніше).

5. Макрон відклав візит до України 13-14 лютого "з міркувань безпеки" — Challenges. За інформацією ділового журналу Challenges, французький президент Емманюель Макрон відклав попередньо заплановану на 13-14 лютого поїздку до України. Про це журнал повідомив із посиланням на співрозмовників, які мали брати участь у цій поїздці (детальніше).

6. РФ завербувала близько 15 000 непальців для війни в Україні, деякі з них потрапили у полон – CNN. Росія завербувала до 15 000 непальців для участі у війні в Україні. Багато з них повернулися травмованими, а деякі так і не повернулися. Також зазначається, що, ймовірно, четверо бійців перебувають у полоні в Україні. Про це повідомило видання CNN із посиланням на військових, які повернулися з фронту, та родичів непальців, завербованих у російську армію (детальніше).

7. Генерал США: Сирський стане "неприємним сюрпризом" для армії Росії на полі бою – відео. Американський генерал і колишній командувач сил США в Європі Бен Годжес вважає, що новопризначений головнокомандувач генерал-полковник Олександр Сирський стане "неприємним сюрпризом" для російської армії на полі бою (детальніше).

8. Зеленський: З початку 2024 року Україна збила 359 "шахедів". Один із пріоритетів на рік – РЕБ. Президент Володимир Зеленський заявив, що впродовж двох перших місяців 2024 року українські сили ППО збили вже 359 "шахедів". Він наголосив, що Україна працює над тим, щоб більше українських регіонів отримали захисні системи радіоелектронної боротьби (детальніше).

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