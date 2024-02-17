Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 17 февраля

Авдеевка (Фото - 3 ОШБр)

1. Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил, что с целью сохранения жизней украинских военных было принято решение о выводе подразделений Сил обороны из Авдеевки (подробнее).

2. Вывод войск из Авдеевки шел по плану, но часть бойцов попала в плен – Тарнавский. На завершающем этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, некоторое количество украинских военнослужащих попали в плен, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский (подробнее).

3. 3 ОШБр: Выход из Авдеевки продолжается. Россиянам дали полный карт-бланш на боекомплект. Процесс вывода украинских сил из Авдеевки по состоянию на вечер 17 февраля продолжается, и такая операция даже сложнее штурмовой. Об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, акцентировав на массированном применении россиянами артиллерии и на "карт-бланше" у РФ на использование дорогостоящих управляемых авиационных бомб (подробнее).

4. Утром Воздушные силы сбили сразу три российских боевых самолета на востоке. Утром 17 февраля 2024 года на восточном направлении подразделениями Воздушных сил Вооруженных Сил Украины были уничтожены сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35 (подробнее).

5. США через Эстонию передадут Украине $500 000 российских активов. Заместитель генерального прокурора Лиза Монако и генеральный секретарь Эстонии Тинис Саар объявили сегодня, 17 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности о передаче почти $500 000 конфискованных российских средств для Украины (подробнее).

6. Президент Чехии: Мы ищем боеприпасы для ВСУ по всему миру, сейчас нашли 800 000. Президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости искать оружие и боеприпасы для Украины "отовсюду" и сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование (подробнее).

7. Вице-президент США: Нет "плана Б" по Украине, есть только "план А" – дать все необходимое. Вице-президент США Камала Харрис во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским заявила, что у руководства Штатов есть только "план А" в вопросе дальнейшей поддержки Украины – обеспечить Силы обороны всем необходимым (подробнее).

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