Сім головних новин України та світу на 21:00 17 лютого

Авдіївка (Фото - 3 ОШБр)

1. Сирський заявив про виведення українських військ з Авдіївки. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів Сил оборони з Авдіївки (детальніше).

2. Виведення військ з Авдіївки йшло за планом, але частина бійців потрапила у полон – Тарнавський. На завершальному етапі операції, під тиском переважальних сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапили в полон, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський (детальніше).

3. 3 ОШБр: Вихід з Авдіївки ще триває. Росіянам дали повний карт-бланш на боєкомплект. Процес виведення українських сил з Авдіївки станом на вечір 17 лютого продовжується, і така операція є навіть складнішою за штурмову. Про це у коментарі LIGA.net заявив речник 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін, наголосивши на масованому застосуванні росіянами артилерії та "карт-бланші" на використання дороговартісних керованих авіаційних бомб (детальніше).

4. Вранці Повітряні сили збили одразу три російські бойові літаки на сході. Уранці 17 лютого 2024 року на східному напрямку підрозділами Повітряних сил Збройних Сил України було знищено одразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35 (детальніше).

5. США через Естонію передадуть Україні $500 000 російських активів. Заступниця генерального прокурора Ліза Монако та генеральний секретар Естонії Тиніс Саар оголосили сьогодні, 17 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки про передання майже $500 000 конфіскованих російських коштів для України (детальніше).

6. Президент Чехії: Ми шукаємо боєприпаси для ЗСУ в усьому світі, наразі знайшли 800 000. Президент Чехії Петр Павел заявив про необхідність шукати зброю і боєприпаси для України "звідусіль" і повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування (детальніше).

7. Віцепрезидентка США: Немає "плану Б" щодо України, є лише "план А" – дати все необхідне. Віцепрезидентка США Камала Гарріс під час спільної пресконференції із президентом Володимиром Зеленським заявила, що в керівництва Штатів є тільки "план А" у питанні подальшої підтримки України – забезпечити Сили оборони всім необхідним (детальніше).

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