Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 22 марта

Россия ударила по ДнепроГЭС, у Кейт Миддлтон диагностировали рак, в концертном зале под Москвой произошел теракт и другие новости за 22 марта

Кейт Миддлтон (Фото: ЕРА/ANDREW MATTHEWS)

1. ДнепроГЭС. Россия ударила ракетами по дамбе, начался пожар, угрозы прорыва нет – фото. Российская армия нанесла ракетный удар по плотине Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье утром 22 марта. Об этом сообщили в компании Укргидроэнерго (подробнее).

2. ВСУ: РФ ударила Х-101, "Искандерами", "Кинжалами", Х-22, С-300, Х-59 и "шахедами". Сбиты 92 из 151. Российская армия ударила по Украине крылатыми и баллистическими ракетами разных типов, а также десятками дронов-камикадзе Shahed-136 утром 22 марта. Всего было выпущено 151 средство воздушного нападения. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук (подробнее).

3. Запорожье. Погибли водитель троллейбуса, отец и восьмилетний ребенок, более 20 раненых. В Запорожье в результате российской ракетной атаки утром 22 марта погибли три человека, более 20 мирных жителей ранены. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров (подробнее).

4. Правительство проголосовало за создание Центра авиации при СБУ. На заседании правительства согласовали создание Центра авиации при Службе безопасности Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук (подробнее).

5. В Подмосковье сообщают о стрельбе в ТЦ. РосСМИ пишут о десятках погибших – видео. В подмосковном торговом центре Crocus City Hall произошла стрельба, пропагандистские российские СМИ пишут о якобы трех людях "в камуфляже с оружием", Telegram-каналы заявляют о по меньшей мере 40 погибших и раненых (подробнее).

6. Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что больна раком – видеообращение. Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в видеообращении в X (Twitter) заявила, что у нее диагностировали онкологическое заболевание. Она длительное время не появлялась на публике (подробнее).

7. Британия объявила новый пакет для ВСУ: в нем разведывательные дроны и системы ПВО. Великобритания объявила о новой военной помощи для Украины, направленной, в частности, на усиление противовоздушной обороны. Об этом сообщило Министерство обороны государства (подробнее).

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