Сім головних новин України та світу на 21:00 22 березня

Росія вдарила по ДніпроГЕС, у Кейт Міддлтон діагностували рак, у концертному залі під Москвою стався теракт та інші новини за 22 березня

Кейт Міддлтон (Фото: ЕРА/ANDREW MATTHEWS)

1. ДніпроГЕС. Росія вдарила ракетами по греблі, почалася пожежа, загрози прориву немає — фото. Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції у Запоріжжі вранці 22 березня. Про це повідомили у компанії Укргідроенерго (детальніше).

2. ЗСУ: РФ вдарила Х-101, "Іскандерами", "Кинджалами", Х-22, С-300, Х-59 та "шахедами". Збито 92 зі 151. Російська армія вдарила по Україні крилатими та балістичними ракетами різних типів, а також десятками дронів-камікадзе Shahed-136 вранці 22 березня. Загалом було випущено 151 засіб повітряного нападу. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук (детальніше).

3. Запоріжжя. Загинули водій тролейбуса, батько і восьмирічна дитина, понад 20 поранених. У Запоріжжі внаслідок російської ракетної атаки вранці 22 березня загинули три людини, понад 20 мирних жителів поранені. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров (детальніше).

4. Уряд проголосував за створення Центру авіації при СБУ. На засіданні уряду погодили створення Центру авіації при Службі безпеки України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук (детальніше).

5. У Підмосков'ї повідомляють про стрілянину в ТЦ. РосЗМІ пишуть про десятки загиблих – відео. У підмосковному торговельному центрі Crocus City Hall відбулася стрілянина, пропагандистські російські ЗМІ пишуть про нібито трьох осіб "у камуфляжі зі зброєю", Telegram-канали заявляють про щонайменше 40 загиблих та поранених (детальніше).

6. Принцеса Уельська Кейт Міддлтон заявила, що хвора на рак – відеозвернення. Принцеса Уельська Кейт Міддлтон у відеозверненні у X (Twitter) заявила, що у неї діагностували онкологічне захворювання. Вона тривалий час не з'являлася на публіці (детальніше).

7. Британія оголосила новий пакет для ЗСУ: у ньому розвідувальні дрони та забезпечення систем ППО. Велика Британія оголосила про нову військову допомогу для України, спрямовану, зокрема, на посилення протиповітряної оборони. Про це повідомило Міністерство оборони держави (детальніше).

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