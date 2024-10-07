Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 7 октября

"Александр Обухов" (Фото: ресурс окупантов)

1. Силы обороны поразили морской нефтяной терминал в оккупированной Феодосии – Генштаб. Ночью 7 октября Силы обороны нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу во временно оккупированной Феодосии в Крыму, подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

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2. ГУР повредило российский корабль "Александр Обухов": починить его будет сложно – видео. В результате успешной операции Главного управления разведки Министерства обороны выведен из строя корабль Балтийского флота Вооруженных сил России "Александр Обухов". Об этом сообщила пресс-служба ГУР и опубликовала соответствующее видео.

3. Международные резервы Украины сократились на $3,4 млрд в сентябре. Выплачивали долги. Международные резервы Украины на 1 октября 2024 года, по предварительным данным, составили $38,9 млрд, сократившись за месяц на 8,1% или на $3,4 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

4. Сбежавший за границу экс-глава Конституционного суда получил подозрение – источник. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему председателю Конституционного суда и должностным лицам-пограничникам, которые могли помогать судье бежать за границу. Собеседник LIGA.net в правоохранительном секторе подтвердил, что речь идет об Александре Тупицком.

5. Глава Хмельницкой МСЭК арестована с альтернативой залога в полмиллиарда гривен. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертной комиссии Татьяне Крупе, сообщил Офис генерального прокурора.

6. Мужчины, не обновившие данные, могут получить скидку, если сами пойдут в ТЦК – законопроект. Украинским мужчинам, не обновившим данные, хотят предложить 50% скидки на штраф, если они самостоятельно обратятся в Территориальные центры комплектования и соцподдержки. Соответствующий законопроект №12093 зарегистрирован на сайте Верховной Рады 4 октября.

7. Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за открытие микроРНК: детали. 7 октября стартовала неделя объявления лауреатов Нобелевской премии 2024 года. Нобелевский комитет присудил премию по физиологии и медицине Виктору Амбросу и Гэри Равкану, говорится на сайте фонда.

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