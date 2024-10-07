Сім головних новин України та світу на 21:00 7 жовтня

"Олександр Обухов" (Фото: ресурс окупантів)

1.Сили оборони уразили морський нафтовий термінал в окупованій Феодосії – Генштаб. Вночі 7 жовтня Сили оборони завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу у тимчасово окупованій Феодосії в Криму, підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

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2. ГУР пошкодило російський корабель "Олександр Обухов": полагодити його буде складно – відео. Унаслідок успішної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони виведено з ладу корабель Балтійського флоту Збройних сил Росії "Олександр Обухов". Про це повідомила пресслужба ГУР і опублікувала відповідне відео.

3. Міжнародні резерви України скоротилися на $3,4 млрд у вересні. Виплачували борги. Міжнародні резерви України на 1 жовтня 2024 року, за попередніми даними, становили $38,9 млрд, скоротившись за місяць на 8,1%, або на $3,4 млрд. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

4. Ексголова Конституційного суду Тупицький, який втік за кордон, отримав підозру – джерело. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому голові Конституційного суду та посадовцям-прикордонникам, які могли допомагати судді втекти за кордон. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронному секторі підтвердив, що йдеться про Олександра Тупицького.

5. Голову Хмельницької МСЕК заарештовано з альтернативою застави у пів мільярда гривень. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертної комісії Тетяні Крупі, повідомив Офіс генерального прокурора.

6. Чоловіки, що не оновили дані, можуть отримати знижку, якщо самі підуть до ТЦК – законопроєкт. Українським чоловікам, які не оновили дані, хочуть запропонувати 50% знижки на штраф, якщо вони самостійно звернуться до Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. Відповідний законопроєкт №12093 зареєстрований на сайті Верховної Ради 4 жовтня.

7. Нобелівську премію з фізіології та медицини присудили за відкриття мікро-РНК: деталі. 7 жовтня стартував тиждень оголошення лауреатів Нобелівської премії 2024 року. Нобелівський комітет присудив премію з фізіології та медицини Віктору Амбросу та Гері Равкану, йдеться на сайті фонду.

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