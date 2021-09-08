Семенченко продлили арест на два месяца. Он заявляет, что голодает более 40 дней
Суд продлил на два месяца арест бывшему народному депутату и основателю батальона Донбасс Семену Семенченко, который подозревается в создании частной военной компании. Экс-нардеп накануне заявил, что его голодовка длится уже 40 дней. Видеотрансляция из зала суда велась на странице Семенченко в Facebook.
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Сегодня, 8 сентября, Соломенский суд Киева отказался отпустить на поруки Семенченко, а также принял решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца – до 6 ноября 2021-го включительно.
По словам Семенченко, его удерживают в одиночной камере изолятора СБУ.
Накануне, 7 сентября, Семенченко заявил о своем "юбилее" – 40-м дне голодания. Он утверждает, что за это время похудел на 25 кг.
- 24 марта 2021-го СБУ заявила, что Семенченко и внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко якобы были одними из организаторов ЧВК и создателями схемы поставок оружия. Им сообщили о подозрении.
- 26 марта суд избрал Шевченко меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Он заплатил залог и вышел на свободу. В тот же день суд избрал Семенченко меру пресечения в виде ареста без альтернативы залога, а 29 апреля ему продлили арест.
- 14 июля суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест, а в СБУ анонсировали апелляцию на такое решение суда.
- 26 июля Соломенский суд Киева изменил меру пресечения для Семенченко с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей сроком на 60 суток.
- 20 августа Семенченко "в знак протеста" объявил бессрочную голодовку.
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