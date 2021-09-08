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Семенченко продлили арест на два месяца. Он заявляет, что голодает более 40 дней

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2021, 18:36
Семенченко продлили арест на два месяца. Он заявляет, что голодает более 40 дней - Фото
Семен Семенченко (Фото - Facebook Семенченко)

Суд продлил на два месяца арест бывшему народному депутату и основателю батальона Донбасс Семену Семенченко, который подозревается в создании частной военной компании. Экс-нардеп накануне заявил, что его голодовка длится уже 40 дней. Видеотрансляция из зала суда велась на странице Семенченко в Facebook.

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Сегодня, 8 сентября, Соломенский суд Киева отказался отпустить на поруки Семенченко, а также принял решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца – до 6 ноября 2021-го включительно.

По словам Семенченко, его удерживают в одиночной камере изолятора СБУ.

Накануне, 7 сентября, Семенченко заявил о своем "юбилее" – 40-м дне голодания. Он утверждает, что за это время похудел на 25 кг.

  • 24 марта 2021-го СБУ заявила, что Семенченко и внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко якобы были одними из организаторов ЧВК и создателями схемы поставок оружия. Им сообщили о подозрении. 
  • 26 марта суд избрал Шевченко меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Он заплатил залог и вышел на свободу. В тот же день суд избрал Семенченко меру пресечения в виде ареста без альтернативы залога, а 29 апреля ему продлили арест.
  • 14 июля суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест, а в СБУ анонсировали апелляцию на такое решение суда.
  • 26 июля Соломенский суд Киева изменил меру пресечения для Семенченко с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей сроком на 60 суток. 
  • 20 августа Семенченко "в знак протеста" объявил бессрочную голодовку.

Читайте также: "Не собираюсь прятаться в пледик". Семенченко отреагировал на дело о ЧВК и приехал в СБУ

Оксана Житнюк
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