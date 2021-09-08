Семенченко продлили арест на два месяца. Он заявляет, что голодает более 40 дней

Суд продлил на два месяца арест бывшему народному депутату и основателю батальона Донбасс Семену Семенченко, который подозревается в создании частной военной компании. Экс-нардеп накануне заявил, что его голодовка длится уже 40 дней. Видеотрансляция из зала суда велась на странице Семенченко в Facebook.

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Сегодня, 8 сентября, Соломенский суд Киева отказался отпустить на поруки Семенченко, а также принял решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца – до 6 ноября 2021-го включительно.

По словам Семенченко, его удерживают в одиночной камере изолятора СБУ.

Накануне, 7 сентября, Семенченко заявил о своем "юбилее" – 40-м дне голодания. Он утверждает, что за это время похудел на 25 кг.

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Оксана Житнюк

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