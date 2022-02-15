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"Сейчас нам нечего подтвердить". У Байдена ответили на приглашение Зеленского в Украину

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2022, 06:33
Карин Жан-Пьер (фото - ЕРА)

В расписании президента США Джо Байдена сейчас нет запланированной поездки в Украину, однако Вашингтон намерен держать открытыми двери для дипломатии на фоне российской угрозы. Об этом заявила на брифинге первый заместитель пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер.

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Президент Владимир Зеленский в разговоре с Байденом в субботу пригласил его посетить Украину в ближайшие дни. По его мнению, визит президента США стал бы "мощным сигналом" на фоне угрозы нового вторжения России и способствовал бы деэскалации.

"У нас нет поездки, которую мы могли бы подтвердить прямо сейчас. Вот так выглядит график президента. И это точно не подтверждение поездки в Украину", – прокомментировала приглашение Жан-Пьер.

По ее словам, США готовы к продолжению диалога на уровне дипломатического персонала и намерены сохранять открытыми двери для дипломатии.

"Слишком многое поставлено на карту. На карту поставлены человеческие жизни, о чем президент сказал президенту (России, – ред.) Путину. И наш фокус – как остановить войну. Это наша цель", – добавила она.

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Марк Сировой
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