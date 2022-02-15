"Сейчас нам нечего подтвердить". У Байдена ответили на приглашение Зеленского в Украину
В расписании президента США Джо Байдена сейчас нет запланированной поездки в Украину, однако Вашингтон намерен держать открытыми двери для дипломатии на фоне российской угрозы. Об этом заявила на брифинге первый заместитель пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер.
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Президент Владимир Зеленский в разговоре с Байденом в субботу пригласил его посетить Украину в ближайшие дни. По его мнению, визит президента США стал бы "мощным сигналом" на фоне угрозы нового вторжения России и способствовал бы деэскалации.
"У нас нет поездки, которую мы могли бы подтвердить прямо сейчас. Вот так выглядит график президента. И это точно не подтверждение поездки в Украину", – прокомментировала приглашение Жан-Пьер.
По ее словам, США готовы к продолжению диалога на уровне дипломатического персонала и намерены сохранять открытыми двери для дипломатии.
"Слишком многое поставлено на карту. На карту поставлены человеческие жизни, о чем президент сказал президенту (России, – ред.) Путину. И наш фокус – как остановить войну. Это наша цель", – добавила она.
- В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.
- 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение может начаться в любой момент, даже во время Олимпиады. США и ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину в течение ближайших дней.
- После этого президент Байден провел переговоры с Путиным и Зеленским. Президент США заверил, что Запад решительно и быстро ответит на агрессию России.
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