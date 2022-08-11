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"Сейчас в Англии ужасно много викингов". Уоллес анонсировал больше тренировок для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 19:51
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна готова обучить больше украинских военнослужащих, чем планировалось изначально. Об этом он сказал на пресс-конференции в Копенгагене после международной конференции доноров по оказанию помощи Украине, сообщает CNN.

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Когда Уоллеса спросили, сможет ли Великобритания к октябрю обучить больше украинских военнослужащих, чем 10 000 человек, как планировалось первоначально, он сказал: "Я думаю, что сейчас мы намерены действительно выйти за рамки этого. Мы собираемся обучать больше и дольше".

Также Уоллес отметил, что одним из результатов конференции является то, что все больше стран объявляют о поддержке инициативы Великобритании по обучению военных из Украины. Он назвал Швецию, Норвегию, Данию и Финляндию.

"Сейчас в Англии ужасно много викингов. Это не предвещало ничего хорошего несколько сотен лет назад. Сейчас что-то вроде повтора. Большая часть тренировочной миссии, кажется, скандинавская", — сказал он.

Уоллес также отметил, что действия международного сообщества по помощи Украине "все еще находятся на восходящей траектории". "От действий нет усталости", – заверил он.

  • 17 июня Борис Джонсон в Киеве предложил начать крупную учебную программу для ВСУ с возможностью обучения до 10 000 солдат каждые 120 дней. Украинских военных уже посещали на этих учениях Министр обороны Британии Бен Уоллес и сам Джонсон.
  • 10 000 украинских добровольцев возрастом примерно 25-45 лет обучают в четырех центрах базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО.
  • Для обучения ВСУ в Британии своих инструкторов также отправляют КанадаШвецияФинляндия, Дания и Норвегия.
Вадим Ребрина
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ВСУ обучение Бен Уоллес Копенгаген
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