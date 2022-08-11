"Сейчас в Англии ужасно много викингов". Уоллес анонсировал больше тренировок для ВСУ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна готова обучить больше украинских военнослужащих, чем планировалось изначально. Об этом он сказал на пресс-конференции в Копенгагене после международной конференции доноров по оказанию помощи Украине, сообщает CNN.

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Когда Уоллеса спросили, сможет ли Великобритания к октябрю обучить больше украинских военнослужащих, чем 10 000 человек, как планировалось первоначально, он сказал: "Я думаю, что сейчас мы намерены действительно выйти за рамки этого. Мы собираемся обучать больше и дольше".

Также Уоллес отметил, что одним из результатов конференции является то, что все больше стран объявляют о поддержке инициативы Великобритании по обучению военных из Украины. Он назвал Швецию, Норвегию, Данию и Финляндию.

"Сейчас в Англии ужасно много викингов. Это не предвещало ничего хорошего несколько сотен лет назад. Сейчас что-то вроде повтора. Большая часть тренировочной миссии, кажется, скандинавская", — сказал он.

Уоллес также отметил, что действия международного сообщества по помощи Украине "все еще находятся на восходящей траектории". "От действий нет усталости", – заверил он.

17 июня Борис Джонсон в Киеве предложил начать крупную учебную программу для ВСУ с возможностью обучения до 10 000 солдат каждые 120 дней. Украинских военных уже посещали на этих учениях Министр обороны Британии Бен Уоллес и сам Джонсон.

10 000 украинских добровольцев возрастом примерно 25-45 лет обучают в четырех центрах базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО.

Для обучения ВСУ в Британии своих инструкторов также отправляют Канада, Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия.

Вадим Ребрина

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