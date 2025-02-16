Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 16 февраля

У Трампа стремятся добиться прекращения огня в Украине до Пасхи, Силы обороны выбили россиян из Песчаного и другие новости за 16 февраля

Белый дом (Фото: ЕРА/GRAEME SLOAN)

1. Администрация Трампа стремится достичь прекращения огня в Украине до 20 апреля – Bloomberg. Администрация президента США Дональда Трампа планирует достичь прекращения огня в российско-украинской войне до 20 апреля, о чем ее чиновники якобы прямо заявили европейским лидерам. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собеседников среди европейских чиновников.

2. Силы обороны выбили россиян из села Песчаное возле Покровска – спикер ВСУ. Силам обороны удалось выбить российских захватчиков из села Песчаное в Донецкой области. Об этом в эфире Суспильного сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

3. Россияне ударили дроном по тепловой электростанции в Николаеве: без тепла 46 000 абонентов. В ночь на воскресенье, 16 февраля, россияне атаковали беспилотником критическую инфраструктуру Николаева, в результате чего тысячи абонентов остались без тепла. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

4. Эксперты МАГАТЭ осмотрели укрытие Чернобыльской АЭС после российской атаки. Эксперты Международного агентства по атомной энергетике в субботу осмотрели укрытие Чернобыльской атомной электростанции, поврежденное в результате российского дронового удара в ночь на 14 февраля. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

5. FT: США попросили Европу подготовить предложения по гарантиям безопасности для Украины. Соединенные Штаты попросили европейские столицы предоставить детальные предложения по оружию, миротворческим войскам и мерам безопасности, которые они могли бы предоставить Украине в рамках любых гарантий безопасности для прекращения войны России против Украины. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на четырех неназванных западных чиновников, осведомленных по этому вопросу.

6. Зеленский назвал новую цифру погибших и раненых украинских военных. С начала полномасштабной войны России против Украины погибли более 46 000 украинских военных, еще десятки тысяч пропали без вести или находятся в плену. Об этом в интервью NBC News заявил президент Владимир Зеленский.

Читайте также

Венлайф в Европе, США и Мексике: интересные особенности и неожиданные отличия

"Капитан Америка: Чудесный новый мир": блеклый блокбастер новой эпохи Трампа