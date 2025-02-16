Шість головних новин України та світу на 21:00 16 лютого

У Трампа прагнуть досягти припинення вогню в Україні до Великодня, Сили оборони вибили росіян із Піщаного та інші новини за 16 лютого

Білий дім (Фото: ЕРА/GRAEME SLOAN)

1. Адміністрація Трампа прагне досягти припинення вогню в Україні до 20 квітня – Bloomberg. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує досягти припинення вогню у російсько-українській війні до 20 квітня, про що її посадовці нібито прямо заявили європейським лідерам. Про це пише Bloomberg із посиланням на співрозмовників з-поміж європейських посадовців.

2. Сили оборони вибили росіян із села Піщане біля Покровська – речник ЗСУ. Силам оборони вдалося вибити російських загарбників із села Піщане в Донецькій області. Про це в ефірі Суспільного повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

3. Росіяни вдарили дроном по тепловій електростанції у Миколаєві: без тепла 46 000 абонентів. У ніч проти неділі, 16 лютого, росіяни атакували безпілотником критичну інфраструктуру Миколаєва, унаслідок чого тисячі абонентів залишилися без тепла. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

4. Експерти МАГАТЕ оглянули укриття Чорнобильської АЕС після російської атаки. Експерти Міжнародного агентства з атомної енергетики у суботу оглянули укриття Чорнобильської атомної електростанції, пошкоджене внаслідок російського дронового удару у ніч проти 14 лютого. Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

5. FT: США попросили Європу підготувати пропозиції щодо гарантій безпеки для України. Сполучені Штати попросили європейські столиці надати детальні пропозиції щодо зброї, миротворчих військ і заходів безпеки, які вони могли б надати Україні в межах будь-яких гарантій безпеки для припинення війни Росії проти України. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на чотирьох неназваних західних посадовців, обізнаних із цим питанням.

6. Зеленський назвав нову цифру загиблих та поранених українських військових. З початку повномасштабної війни Росії проти України загинули понад 46 000 українських військових, ще десятки тисяч зникли безвісти або перебувають у російському полоні. Про це в інтерв'ю NBC News заявив президент Володимир Зеленський.

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