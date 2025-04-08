Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 8 апреля
- ВСУ взяли в плен двух китайцев, воевавших против Украины в Донецкой области – видео. Украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе российской армии в Донецкой области. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, опубликовав видео.
- США выделят $1 трлн на армию: Трамп заявил о рекордном оборонном бюджете. Президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация утвердит рекордный оборонный бюджет в $1 трлн. Об этом он сообщил во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
- Goldman Sachs прогнозирует падение нефти до $40 за баррель в "экстремальном" сценарии. Аналитики банка Goldman Sachs допускают, что в "экстремальном" сценарии цена на нефть Brent упадет ниже $40 за баррель до конца 2026 года, пишет Bloomberg.
- США передислоцируют своих военных из ключевого хаба помощи Украине в польской Ясенке. Армия Соединенных Штатов объявила о плановом перемещении американской военной техники и персонала из Ясенки (Польша) на другие объекты в стране. Об этом говорится в сообщении командования США в Европе и Африке.
- Застрелил военного, планировал убить главу ОВА Синегубова: в Харькове будут судить мужчину. В Харькове будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве военного и совершении диверсий. Кроме того, он планировал убить главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова и начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко, говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.
- Зеленский подтвердил, что США не поедут на "Рамштайн". Верит, что Штаты изменят позицию. Соединенные Штаты не планируют участвовать в заседании "Рамштайна" на этой неделе, однако после информации о плененных гражданах Китая их позиция может измениться, считает президент Владимир Зеленский. Такое мнение глава государства выразил на брифинге с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.
Восстановление промышленности замедлилось. Экономика требует новых драйверов роста
"Рассвет жатвы" — хит Сьюзен Коллинз бьет рекорды продаж
США после "тарифов" — страх царит по всей стране: в советах директоров и барных разговорах
Гайд по платежам в Revolut. Как пополнить счет и перевести деньги за границу
Как пациенты и бизнес выигрывают от расширения медицинского ассортимента Prozorro Market
Закон о добросовестном приобретателе – что о нем необходимо знать
Путин готовит новую волну войны: что известно о российском наступлении 2025 года
Инвестиции, которые убивают. Как российский бизнес уничтожает украинскую экономику изнутри
Битва за мировой рынок вооружений: Россия и Украина соревнуются за глобальных покупателей
Одиночество или уединение: как найти баланс — советы психолога Милы Волянской
Пингвинов Трамп тарифами не победит, но выдержат ли европейцы?
Весенние тренды 2025: дождевики, тренчи и бомберы — как выбрать лучший верхний наряд