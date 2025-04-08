Шість головних новин України та світу на 21:00 8 квітня
- ЗСУ взяли в полон двох китайців, які воювали проти України на Донеччині – відео. Українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії на Донеччині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, опублікувавши відео.
- США виділять $1 трлн на армію: Трамп заявив про рекордний оборонний бюджет. Президент США Дональд Трамп оголосив, що його адміністрація затвердить рекордний оборонний бюджет у $1 трлн. Про це він повідомив під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
- Goldman Sachs прогнозує падіння нафти до $40 за барель у "екстремальному" сценарії. Аналітики банку Goldman Sachs припускають, що в "екстремальному" сценарії ціна на нафту Brent впаде нижче за $40 за барель до кінця 2026 року, пише Bloomberg.
- США передислокують своїх військових із ключового хаба допомоги Україні в польській Ясенці. Армія Сполучених Штатів оголосила про планове переміщення американської військової техніки та персоналу з Ясьонки (Польща) на інші об'єкти в країні. Про це йдеться у повідомленні командування США у Європі та Африці.
- Застрелив військового, планував убити голову ОВА Синєгубова: у Харкові судитимуть чоловіка. У Харкові судитимуть чоловіка, який обвинувачується у вбивстві військового та скоєнні диверсій. Крім того, він планував вбити голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова та начальника Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслава Задоренка, йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.
- Зеленський підтвердив, що США не поїдуть на Рамштайн. Вірить, що Штати змінять позицію. Сполучені Штати не планують брати участь у засіданні "Рамштайну" на цьому тижні, проте після інформації про полонених громадян Китаю їхня позиція може змінитися, вважає президент Володимир Зеленський. Таку думку він висловив на брифінгу з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером.
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