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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 18 августа

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 18 августа - Фото
Встреча Зеленского и Эрдогана во Львове (фото – Twitter Anadolu)

1. АРЕСТОВИЧ И ЖДАНОВ КАК ЛОМЫ ОПЕРЕДИЛИ ЗАЛУЖНОГО И РЕЗНИКОВА, ЛИДЕР – ЗЕЛЕНСКИЙ: ОПРОС. Президента Владимира Зеленского в июле называли человеком, дающим достоверную информацию, которая заслуживает доверия, вдвое больше украинцев, чем ближайшего "конкурента" – внештатного советника главы Офиса президента, видеоблогера Алексея Арестовича (подробнее).

2. ПЕРВЫЙ КОРВЕТ ДЛЯ УКРАИНСКОГО ФЛОТА БУДЕТ НАЗВАН В ЧЕСТЬ ГЕТМАНА ИВАНА МАЗЕПЫ. Первый корвет класса Ada для Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины будет носить имя гетмана Ивана Мазепы (подробнее).

3. ВОЛОНТЕРЫ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ГОД "КУПИЛИ КОСМИЧЕСКИЙ СПУТНИК" ДЛЯ ВСУ. Волонтерский фонд Сергея Притулы приобрел для нужд Вооруженных Сил Украины полный пакет услуг финского космического спутника дистанционного зондирования Земли компании ICEYE (подробнее).

4. ОККУПАНТЫ УГРОЖАЮТ ОСТАНОВИТЬ ЗАЭС. ЭТО УСИЛИТ УГРОЗУ РАДИАЦИОННОЙ КАТАСТРОФЫ – ЭНЕРГОАТОМ. После отключения генераторов Запорожской АЭС от энергосистемы Украины их нельзя будет использовать для охлаждения ядерного топлива в случае обесточивания станции, а это приблизит возможный сценарий радиационной катастрофы (подробнее).

5. ЗЕЛЕНСКИЙ ВСТРЕТИЛСЯ С ГУТЕРРИШЕМ И СКАЗАЛ ЕМУ, ЧТО ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ ООН ПО ЗАЭС – ФОТО. 18 августа президент Владимир Зеленский встретился во Львове с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и призвал его сделать то, что должна делать Организация – обеспечить безопасность Запорожской АЭС, ее демилитаризацию и вывод оттуда российских войск (подробнее).

6. РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ ОБЪЯВИЛИ ЗАВТРА "ВЫХОДНОЙ" НА ЗАЭС: МОГУТ ГОТОВИТЬ ТЕРАКТ – РАЗВЕДКА. На 19 августа российские оккупанты могут готовить провокацию на Запорожской атомной электростанции, вплоть до реально теракта на объекте (подробнее).

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Вадим Ребрина
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