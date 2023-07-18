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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 18 июля

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 18 июля - Фото
ПВО (Иллюстративное фото - Командование Воздушных сил)

1. ВСУ: РФ ночью атаковала Украину "Калибрами" и 36 дронами Shahed-136. Есть пять прилетов. Российские оккупанты атаковали Украину ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 18 июля (подробнее).

2. Дубайский гигант DP World получил статус интернационального спонсора войны. Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) добавило дубайскую компанию DP World в перечень международных спонсоров войны (подробнее).

3. ЕСПЧ полностью отклонил иск России к Украине. ЕСПЧ объявил решение по иску "Россия против Украины" №36958/21 и отказал в удовлетворении исковых требований РФ в полном объеме. Это единственная межгосударственная жалоба, которую Россия подавала против Украины (подробнее).

4. Гаубицы M777 с кассетными боеприпасами США уже находятся на позициях около Бахмута – BBC. Американские кассетные боеприпасы прибыли в Украину и будут готовы к использованию "в течение нескольких дней" по меньшей мере на Бахмутском направлении (подробнее).

5. Ракетные комплексы VAMPIRE и дроны. США объявят новый пакет военной помощи на $1,3 млрд. Новый пакет военной помощи от США будет включать средства противовоздушной обороны, системы борьбы с беспилотниками, дроны и боеприпасы (подробнее).

6. "Скоро день рождения. У мамы дыра в ноге". Кулеба зачитал в ООН дневники украинских детей. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время дебатов Генассамблеи ООН 18 июля в своей речи зачитал с трибуны записи из дневников трех украинских детей, которым пришлось пройти через оккупацию РФ (подробнее).

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