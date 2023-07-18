Шість головних новин України та світу на 19:00 18 липня

1. ЗСУ: РФ вночі атакувала Україну "Калібрами" та 36 дронами Shahed-136. Є п'ять прильотів. Російські окупанти атакували Україну ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 18 липня (детальніше).

2. Дубайський гігант DP World отримав статус міжнародного спонсора війни. Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) додало дубайську компанію DP World до переліку міжнародних спонсорів війни (детальніше).

3. ЄСПЛ повністю відхилив позов Росії до України. ЄСПЛ оголосив рішення за позовом "Росія проти України" №36958/21 та відмовив у задоволенні позовних вимог РФ у повному обсязі. Це єдина міждержавна скарга, яку Росія подавала проти України (детальніше).

4. Гаубиці M777 із касетними боєприпасами США вже на позиціях навколо Бахмута – BBC. Американські касетні боєприпаси прибули в Україну і будуть готові до використання "протягом кількох днів" щонайменше на Бахмутському напрямку (детальніше).

5. Ракетні комплекси VAMPIRE та дрони. США оголосять новий пакет військової допомоги на $1,3 млрд. Новий пакет військової допомоги від США включатиме засоби протиповітряної оборони, системи боротьби з безпілотниками, дрони та боєприпаси (детальніше).

6. "Скоро день народження. У мами дірка в нозі". Кулеба зачитав в ООН щоденники українських дітей. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час дебатів Генасамблеї ООН 18 липня у своїй промові зачитав з трибуни записи з щоденників трьох українських дітей, яким довелось пройти через окупацію РФ (детальніше).

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