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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 22 января

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2022, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 22 января - Фото

1. ДАЛЬШЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ. США ДОСТАВИЛИ В УКРАИНУ 90 ТОНН ЛЕТАЛЬНОГО ОРУЖИЯ – ФОТО. На фоне угрозы российского вторжения США доставили в Украину 90,7 тонн летального оружия и боеприпасов. В дальнейшем будут поставлены новые партии (подробнее).

2. "ЭТО НЕ ИХ ДЕЛО". В НАТО ОТВЕРГЛИ ТРЕБОВАНИЕ РОССИИ О ВЫВОДЕ ВОЙСК ИЗ РУМЫНИИ И БОЛГАРИИ. НАТО отвергает требование России о выводе войск Альянса из Болгарии и Румынии (подробнее).

3. ГЕРМАНИЯ НЕ РАЗРЕШАЕТ ЭСТОНИИ ПЕРЕДАТЬ НЕМЕЦКОЕ ОРУЖИЕ УКРАИНЕ – WSJ. Германия не дает Эстонии разрешения на поставку Украине оружия немецкого производства, которое есть у Таллина, сообщает The Wall Street Journal (подробнее).

4. УКРАИНА ТРЕБУЕТ ОТ ГЕРМАНИИ ПУБЛИЧНО ОПРОВЕРГНУТЬ СЛОВА ГЛАВЫ НЕМЕЦКИХ ВМС О КРЫМЕ. Украина требует от Германии публично опровергнуть слова главы немецких ВМС Кая-Ахима Шенбаха, который заявил, что оккупированный Россией Крым "не вернется", а президент России Владимир Путин может заслуживать "уважения" (подробнее).

5. УКРАИНА МОЖЕТ ПРИГЛАСИТЬ ВОЕННЫХ БРИТАНИИ, ЕСЛИ БУДУТ АКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ РОССИИ – ПОСОЛ. Украина может пригласить британских военных на свою территорию, если начнутся активные боевые действия с Россией, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко (подробнее).

6. НЕИЗВЕСТНЫЕ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ВЗЛОМАЛИ ДИЮ. В МИНЦИФРЕ НАЗВАЛИ ЭТО "АФЕРОЙ". Неизвестные утверждают, что взломали Дию. Информацию об это сегодня опубликовали сразу несколько пользователей Facebook, а также Украинская ассоциация IT-специалистов и комьюнити Defcon Kyiv. По их словам, вчера, 21 января, свежезарегистрированный пользователь одного из тематических форумов под ником FreeCivilian выставил объявление на продажу данных миллионов украинцев, утверждая об их происхождении с сайта diia.gov.ua (подробнее).

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Вадим Ребрина
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