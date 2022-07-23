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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 23 июля

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 23 июля - Фото
Фото: Думская

1. БАЙДЕН НЕ БУДЕТ ДАВАТЬ УКРАИНЕ РАКЕТЫ ATACMS, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ — САЛЛИВАН. Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не получит ракеты ATACMS для HIMARS, так как в США опасаются, что это может привести к третьей мировой войне (подробнее).

2. У БАЙДЕНА ОБЕСПОКОЕНЫ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЗЕЛЕНСКОГО. ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО РОССИЯ "СПОСОБНА НА ВСЕ". Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Вашингтоне обеспокоены безопасностью президента Владимира Зеленского (подробнее).

3. РОССИЯ УДАРИЛА "КАЛИБРАМИ" ПО ОДЕССЕ, ДВЕ РАКЕТЫ СБИЛА ПВО, ДВЕ ПОПАЛИ В ПОРТ: ФОТО, ВИДЕО. Оперативное командование "Юг" сообщило, что враг атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами "Калибр", две из которых сбила ПВО, еще две попали в объекты инфраструктуры порта (подробнее).

4. "ПЛЕВОК В ЛИЦО ЭРДОГАНУ И ГЕНСЕКУ". МИД ОБРАТИЛСЯ К ТУРЦИИ И ООН ИЗ-ЗА УДАРА РФ ПО ОДЕССЕ. После российского ракетного удара по порту Одессы Министерство иностранных дел призвало Турцию и ООН обеспечить исполнение РФ соглашения по экспорту украинского зерна (подробнее).

5. ГБР ОБЪЯВИЛО О ПОДОЗРЕНИИ В ГОСИЗМЕНЕ БЫВШЕМУ ЗАМСЕКРЕТАРЯ СНБО ЗА РАБОТУ НА РФ. Госбюро расследований сообщило о подозрении в госизмене заместителю секретаря СНБО в 2010-2013 годах Владимиру Сивковичу (подробнее).

6. ЗЕЛЕНСКИЙ ОБ УДАРЕ РОССИИ ПО ОДЕССЕ: ИМЕННО ПОЭТОМУ НЕЛЬЗЯ "ЗАМОРАЖИВАТЬ" ВОЙНУ В УКРАИНЕ. Россия всегда не выполняет обещания, что бы она ни говорила, поэтому в Украине не может быть "замороженной" войны. Так президент Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по порту Одессы во время встречи с американскими конгрессменами в Киеве (подробнее).

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Вадим Ребрина
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