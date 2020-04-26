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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 26 апреля

Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 26 апреля - Фото
26.04.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. СЕГОДНЯ – 34 ГОДА АВАРИИ В ЧЕРНОБЫЛЕ. Президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля (подробнее).

2. КАБМИН ОБЪЯВИЛ КОНКУРС НА ГЛАВУ НАЛОГОВОЙ. Кабмин объявил конкурс на должность главы Государственной налоговой службы, срок подачи документов - до завтра, 27 апреля (подробнее).

3. ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ЭВАКУАЦИЯ УКРАИНЦЕВ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ. На 28 апреля анонсирован спецрейс Стокгольм-Киев, на 6 мая – спецрейс Мальта-Киев для эвакуации украинских граждан (подробности).

4. КИЕВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН ОПРОВЕРГ ИНФОРМАЦИЮ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТЫ. В метрополитене заявили, что новость о возможных сроках открытия метро не соответствует действительности (подробнее).

5. В ЧЕРНОВИЦКОМ СИЗО БУНТОВАЛИ ПРОТИВ ЗАКЛЮЧЕННОГО С COVID-19. Заключенные протестовали против содержания под стражей заболевшего COVID-19, правоохранители применили к ним силу (подробнее).

7. В НЬЮ-ЙОРКЕ РАЗРЕШАТ ТЕСТИРОВАТЬ НА КОРОНАВИРУС В АПТЕКАХ. Губернатор штата Нью-Йорк анонсировал тестирование на коронавирус в 5000 аптеках, это позволит делать до 40 000 тестов в день (подробнее).

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