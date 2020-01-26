Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 26 января

1. ПОДОЗРЕНИЕ НА НОВЫЙ КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НЕ ПОДТВЕРДИЛОСЬ. У троих пациентов диагностировали обычный грипп, сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Ее зам Виктор Ляшко заявляет, что Минздрав готов бороться с вирусом, даже если он проникнет в Украину. СНБО заверяет, что контролирует ситуацию, а в аэропорту Борисполя будут мерить температуру пассажирам из Китая (подробнее).

2. КРУПНЕЙШИЙ ДВУХДВИГАТЕЛЬНЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ЛАЙНЕР BOEING777X УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ. Полет планировали еще в середине 2019 года, однако отложили из-за проблем с новым двигателем, крыльями из композитных материалов и программным обеспечением. Полет показывает, что корпорация "знает, как конструировать безопасные самолеты и завоевывать доверие общественности", заявили в Boeing (подробнее).

3. ПОМПЕО ВСПЫЛИЛ ИЗ-ЗА ВОПРОСА ОБ УКРАИНЕ. "Думаешь, что американцев волнует Украина?" - спросил у телеведущей госсекретарь США Майкл Помпео. Также он предложил ей показать Украину на карте. "Я указала, где находится Украина. Он убрал карту", - рассказала ведущая (подробнее).

4. НА ДОНБАССЕ ИЗ-ЗА ОБСТРЕЛА ПОГИБ УКРАИНСКИЙ ВОЕННЫЙ. Боевики сегодня четырежды открывали огонь по позициям: использовали различные гранатометы, минометы и стрелковое оружие (подробнее).

5. ПОЯВЛЯЮТСЯ ФЕЙКИ О КОРОНАВИРУСЕ. В Интернете появилась информация о 28 млн человек на карантине, 112 000 погибших, умирающих на улицах Китая людях, оставленных в аэропорту детях и прочих страшилках о вирусе. Все это - ложь (подробнее).

6. ПОСЛЕДСТВИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ТУРЦИИ (ФОТО). Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 35 человек, 1547 обратились за медпомощью, 45 вытащили из-под завалов. 76 зданий разрушены, более 1000 повреждены (подробнее).

Читайте также: 1. Башни Кремля. Выходца ГРУ Суркова заменили выходцем ГРУ Козаком

2. В Украине тоже можно создать свой Apple. История Ajax Systems глазами ее основателя