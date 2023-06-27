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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 27 июня

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 27 июня - Фото
Виталий Кличко (Фото: Киевсовет)

1. Главы МИД ЕС согласовали увеличение фонда, помогающего Украине оружием, на 3,5 млрд евро. На встрече в Люксембурге министры иностранных дел ЕС согласовали увеличение финансирования поставок вооружения и техники в Украину и другие партнерские страны еще на 3,5 млрд евро, и подняли финансовый потолок Европейского фонда мира примерно до 12 млрд евро (подробнее).

2. Предельные цены на электроэнергию для бизнеса с 30 июня вырастут: есть решение регулятора. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 30 июня повысила ценовые ограничения на рынке электроэнергии, так называемые прайс-кепы (подробнее).

3. Россия ударила ракетами Х-22 по дачному кооперативу под Кременчугом. В годовщину удара по "Амстору". Днем 27 июня российские бомбардировщики Ту-22М3, вылетевшие с аэродрома "Шайковка" в Калужской области РФ, запустили ракеты, которые зашли в Украину над Сумской областью, пролетели до Полтавской, после чего в Кременчуге услышали взрыв (подробнее).

4. Россия захватывала в заложники более 800 гражданских, 77 из них были убиты – ООН. Мониторинговая миссия ООН в Украине документально подтвердила захват войсками РФ более 800 мирных жителей, из них 77 были казнены (подробнее).

5. За контрнаступление Украина уже вернула больше территории, чем РФ захватила зимой – Уоллес. Во время летнего контрнаступления Украина отвоевала уже больше территории, чем Россия захватила за свою зимнюю операцию, заявил британский министр обороны (подробнее).

6. Кличко и Попко получили выговоры из-за укрытий в Киеве. Согласовано увольнение глав районов. Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко и начальник военной администрации столицы Сергей Попко будут привлечены к дисциплинарной ответственности после скандала с неудовлетворительным состоянием укрытий в Киеве. Также Кабмин согласовал увольнение некоторых глав районов (подробнее).

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Оксана Житнюк
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