Шість головних новин України та світу на 19:00 27 червня

1. Глави МЗС ЄС погодили збільшення фонду, який допомагає Україні зброєю, на 3,5 млрд євро. На зустрічі в Люксембурзі міністри закордонних справ ЄС погодили збільшення фінансування постачання озброєння та техніки в Україну та інші партнерські країни ще на 3,5 млрд євро, і підняли фінансову межу Європейського фонду миру приблизно до 12 млрд євро (детальніше).

2. Граничні ціни на електроенергію для бізнесу з 30 червня збільшаться: є рішення регулятора. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП), з 30 червня підвищила цінові обмеження на ринку електроенергії, так звані прайс-кепи (детальніше).

3. Росія вдарила ракетами Х-22 по дачному кооперативу під Кременчуком – у річницю удару по ТЦ "Амстор". Удень 27 червня російські бомбардувальники Ту-22М3, що вилетіли з аеродрому "Шайківка" в Калузькій області РФ, запустили ракети, які зайшли в Україну над Сумською областю, пролетіли до Полтавської, після чого у Кременчуці почули вибух (детальніше).

4. Росія захоплювала в заручники понад 800 цивільних, 77 з них були страчені – ООН. Моніторингова місія ООН в Україні документально підтвердила захоплення військами РФ понад 800 мирних жителів, з них 77 були страчені (детальніше).

5. Під час контрнаступу Україна вже повернула більше території, ніж РФ захопила взимку – Воллес. Під час літнього контрнаступу Україна відвоювала вже більше території, ніж Росія захопила за свою зимову операцію, заявив британський міністр оборони (детальніше).

6. Кличко та Попко отримали догани через укриття. Узгоджено звільнення голів районів Києва. Голову Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка та начальника військової адміністрації столиці Сергія Попка буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності після скандалу з незадовільним станом укриттів у Києві. Також Кабмін погодив звільнення деяких голів районів (детальніше).

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