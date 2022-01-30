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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 30 января

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2022, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 30 января - Фото

1. ДЖОНСОН ПРИКАЗАЛ ВОЙСКАМ ГОТОВИТЬСЯ К РАЗВЕРТЫВАНИЮ В ЕВРОПЕ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приказал своим войскам готовиться к развертыванию в Европе на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. (подробнее)

2. В БОРИСПОЛЕ СЕЛ ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ БОРТ ВВС БРИТАНИИ, ДРОН США ВНОВЬ СЛЕДИТ ЗА АРМИЕЙ РФ. В международном аэропорту Борисполь в 18:10 приземлился четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный Airbus A400M Королевских ВВС Великобритании, способный перевозить до 37 тон. (подробнее)

3. ФРАНЦИЯ ПРЕДУПРЕДИЛА ПУТИНА О ПОСЛЕДСТВИЯХ ВТОРЖЕНИЯ В УКРАИНУ. Любое дальнейшее посягательство на территориальную целостность Украины будет иметь для России огромные последствия. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. (подробнее)

4. ГЛАВА МИД ВЕЛИКОБРИТАНИИ: ОЛИГАРХАМ ПУТИНА БУДЕТ НЕГДЕ СПРЯТАТЬСЯ ОТ САНКЦИЙ. Близким к президенту России Владимиру Путину олигархам будет негде спрятаться от британских санкций в случае нового вторжения РФ в Украину, не исключается конфискация их имущества в Великобритании. Об этом заявила британский министр иностранных дел Лиз Трасс. (подробнее)

5. ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ВСЕ 15 ЭНЕРГОБЛОКОВ ЭНЕРГОАТОМА РАБОТАЮТ ОДНОВРЕМЕННО. В Энергоатоме заверили, что замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала АЭС нет, оборудование работает в заданном режиме. (подробнее)

6. "СПАСИБО, ДРУЗЬЯ". В КИЕВЕ ПРОШЛА АКЦИЯ БЛАГОДАРНОСТИ СТРАНАМ ЗАПАДА ЗА ПОДДЕРЖКУ УКРАИНЫ. В Киеве на Майдане Независимости состоялась акция #ThanksFriends, участники которой пришли выразить благодарность западным странам-партнерам за поддержку Украины перед лицом агрессии России. (подробнее)

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Наталия Медведева
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